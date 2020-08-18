Yeni arkadaşlarım... Beni mutlu ediyorlar, ödüllendiriyorlar...

PADERBORN doğumlu güzel sunucu, “İki yıldır bahçemde sebze ekiyor, meyve fideleri dikiyorum. Hatta bu arada bahçemde tavuk da beslemeye başladım. Sebze ekmenin ve tavuk beslemenin bu kadar eğlenceli olduğunu düşünmemiştim. Şimdi her gün taze ve organik yumurta yiyebiliyorum. Benim yeni arkadaşlarım beni hem mutlu ediyorlar hem de yumurtalarıyla ödüllendiriyorlar” dedi.



