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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 18.08.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Yeni arkadaşlarım... Beni mutlu ediyorlar, ödüllendiriyorlar...

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Yeni arkadaşlarım... Beni mutlu ediyorlar, ödüllendiriyorlar...
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Alman Birinci Kanalı ARD’de Tagesschau haberlerini sunan 44 yaşındaki Judith Rakers, bahçesinde domates ekiyor, tavuk besliyor, sabahları yumurta ihtiyacını oradan karşılıyor, söyledi.

PADERBORN doğumlu güzel sunucu, “İki yıldır bahçemde sebze ekiyor, meyve fideleri dikiyorum. Hatta bu arada bahçemde tavuk da beslemeye başladım. Sebze ekmenin ve tavuk beslemenin bu kadar eğlenceli olduğunu düşünmemiştim. Şimdi her gün taze ve organik yumurta yiyebiliyorum. Benim yeni arkadaşlarım beni hem mutlu ediyorlar hem de yumurtalarıyla ödüllendiriyorlar” dedi.

Yeni arkadaşlarım... Beni mutlu ediyorlar, ödüllendiriyorlar...

Yeni arkadaşlarım... Beni mutlu ediyorlar, ödüllendiriyorlar...

Yeni arkadaşlarım... Beni mutlu ediyorlar, ödüllendiriyorlar...

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