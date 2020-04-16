YEE’den Budapeşte’de huzurevine maske ve eldiven

KONUYLA ilgili Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde tek kullanımlık maske ve eldiven ihtiyacında büyük bir artış olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kötü günde de Macar kardeşlerinin yanında olduğunu göstermek amacıyla Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü olarak huzurevine maske ve eldiven hibe edildiği bildirildi. Malzemelerin teslim töreninde konuşan Idoskoruak Arpad Hazi Szent Erzsebet Szocialis Otthona Huzurevi Genel Müdürü Viktor Nagyn, “Bu dostça tutumunuzu her daim hatırlayacağız” diyerek huzurevi sakinleri adına teşekkür etti. Kispest Belediye Başkanı Gajda Peter de, “Yunus Emre Enstitüsü ile bugüne kadar Türkçe öğretimi alanında yürüttüğümüz iş birliğine bir yenisi daha eklendi. Belediyemize bağlı anaokullarında Türkçe etkinlik dersleri aracılığıyla Türkçe öğrenen minik yavrularımız ve bizler kötü günde uzatılan eli unutmayacağız” diyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.