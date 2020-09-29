YEE, uzaktan Türkçe kursu başlattı

ENSTİTÜ bu uygulamayla hızlanan dijitalleşme sürecini fırsata çevirerek, Türkçeyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Köln’den koordine edilen derslerden Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İsviçre, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerindeki çocuklar yararlanabilecek. Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, ilgi duyan gençleri kurslara katılmaya davet etti. Bu kursların Türkçe öğretimi konusunda yeni imkânlar sağladığını belirten Bulut, şunları söyledi: “Batı Avrupa’da iki dilli yeni kuşaklarda Türkçenin geleceğini garanti altına almak için çaba gösteriyoruz. Uygulama Batı Avrupa’da yaşayan ve ana dili Türkçe olan 7-15 yaş arası çocukları kapsıyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler kayıtlarını Enstitünün sosyal medya hesapları üzerinden yapabiliyorlar. Yaş gruplarına göre yeterli sayıda başvuru alındığında kurslar hemen başlatılıyor. Çevrimiçi Türkçe kurslarına kayıt olmak için kurumun www.yeekoln.de adresine başvuru yapılabiliyor.”