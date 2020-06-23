Yazın işsizlik 3 milyonu aşabilir

FEDERAL Çalışma Ajansı Başkanı Detlef Scheele “Bu yaz işsiz sayısı üç milyonu aşacağı yönünde kaygılarımız var” dedi. Ülkede genelde mevsimsel koşullardan dolayı yaz aylarında işsiz sayısı en düşük rakamlarda seyrederken, bu yıl koronavirüs nedeniyle yükselmesi bekleniliyor. Mayıs ayında işsiz sayısı 2 milyon 800 bin olarak açıklanmıştı. Ülkedeki işsiz oranı ise mayıs sonu itibariyle yüzde 6.1 olarak duyurulmuştu. Çalışma Ajansı Başkanı Scheele, koronavirüsün en çok geçici olarak istihdam edilen çalışanları olumsuz etkilediğini de belirtti. Gençler ve kadınlar arasında işsiz kalanların oranlarının da yüksek olduğuna işaret eden Scheele, koronavirüsün olumsuz etkilediği sektörlerde ağırlıklı olarak kadınlar ile gençlerin çalıştığını da hatırlattı. Scheele yaz sonrası için ise umutlu olduğunu söyledi. Alınan önlemlerin gevşetilmesi ve restoran ile barların açılmasıyla da istihdamın artacağını ve işsiz sayısının düşeceğini umut ettiğinin altını çizdi.