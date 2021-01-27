‘Yaza kadar herkese aşı sözü tutulmalı’

ALMANYA’da aşı tedarikinde yaşanan sıkıntı üzerine hükümet ve AB Komisyonu yoğun baskı altında. BioNTech ve Pfizer’ın aşı üretiminin uzun sürmesi, AstraZeneca şirketinin taahhüt ettiği aşı miktarının ilk etapta sadece yüzde 40’ını verebileceğini açıklamasının yankıları sürüyor. Bavyera Başbakanı Markus Söder, hükümeti aşı sıkıntısı sorununu çözmek için hızlı davranmaya çağırdı. Aşı tedarikinde AB Komisyonu’nu da eleştiren Söder, şunları söyledi: “Verilen sözler yerine gelmiyor. Bu konuda çok güven kaybı yaşanıyor. Görünen o ki, bir şeyler yanlış gitmiş. İlave siparişler, az aşı siparişi verildiğini ve çok bürokratik olduğunu gösteriyor. Ortada acil bir durum var. Aşı bir yaşam meselesi, aynı zamanda özgürlük ve ekonomik güç meselesi. Her gün bu konuyu konuşmayı artık bir kenara bırakıp icraata yönelmek lazım. Daha hızlı ve etkili hareket etmeliyiz. Futbol maçı gibi. Önemli olan sonuç. Ben de aşı milliyetçiliğinin her türlüsüne karşıyım. Ama başka ülkelerin daha hızlı ve etkili sipariş vermiş olmaları beni endişelendiriyor. Aşıların çabuk gelmesi ve yaza kadar herkese aşı imkânı sözü tutulmalı.”

AB’DE ÜRETİLEN AŞILARI TUTACAKLAR

Aşı tedarikinden sorumlu olan AB Komisyonu eleştirilerin odağında. AstraZeneca aşıları AB ülkelerinde üretiliyor. AB Komisyonu, bu aşıların Avrupa yerine İngiltere ve ABD’ye gönderileceği görüşünde. Bu nedenle AB ülkelerinde üretilen AstraZeneca aşılarının ihracatını durdurmak istiyor. AstraZeneca’ya aşı geliştirmek için 2.7 milyar euro mali yardım yapan AB, şirketin aşı sevkiyatında başka ülkelere öncelik tanımasının kabul edilemeyeceğini savunuyor. AstraZeneca ise başka ülkelere öncelik iddialarını reddetti.