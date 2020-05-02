Yaz tatilini unutun

ALINAN önlemlerin olumlu etkisi doğrultusunda sınırların yeniden açılması, başka ülkelere seyahatlerin kolaylaştırılması ve ‘seyahat etmeyin’ uyarısının kaldırılması beklenirken, bu hafta çarşamba günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında tatil amaçlı yurt dışı seyahat uyarısı, daha doğrusu yasağı 14 Haziran’a kadar uzatıldı.

Bu pek de sürpriz olmadı.

Zira Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, son haftalarda hep, “Bu yaz tatili unutun” diye açıklamalarda bulunup durdu.

Maas, “Sahillerin dolup taştığı normal tatil bu yıl mümkün olmayacak. Hem Avrupa’da ve hem de başka bir bölgede, dünyanın hiçbir yerinde” dedi.

Hatta dünyanın çeşitli kesimlerinde tatil yapan ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlar durdurulduğu için geri dönemeyen 250 bine yakın Alman vatandaşını özel uçaklarla Almanya’ya getirdiklerini de hatırlatarak, “Uyarılarımıza rağmen başka ülkelere tatile gidenler için bu yaz böyle bir şey olmayacaktır” dedi.

Yani bir yerde, “Herkes kendi başının çaresine baksın” dedi.

Maas, 14 Haziran’dan sonra durumun ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemenin mümkün olmadığını da söyledi. Ama hedefin diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte ortak bir karar almak olduğunu da vurguladı.

Başbakan Angela Merkel ise Bakanlar Kurulu toplantısından sonra düzenlenen basın toplantısında, her zaman olduğu gibi yine çok temkinli konuştu.

Merkel, bir gazeteci arkadaşın, “Bu yaz tatil mümkün mü?” sorusuna, “Bugün bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Daha önümüzü iyi göremiyoruz” dedi.

Aynı basın toplantısında Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un Alman turistlere ülkesinin kapılarını açacağı sinyallerini nasıl değerlendirdiği sorusuna, “Bavyera (Avusturya sınırında) yeteri kadar güzel. Daha güneye gitmeye gerek yok” yanıtını verdi.

Bunun üzerine, Hamburg’da doğan ve Almanya’nın kuzeyindeki Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde büyüyen Başbakan Merkel hemen devreye girdi ve “Kuzeyde de süper imkânlar var” dedi.

Yani bir yerde hem Başbakan Merkel hem de Söder, Almanlara bu yıl yaz tatillerini ve diğer tatillerini Almanya’da geçirmeleri tavsiyesinde bulundular.

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Almanlar hem yurt içinde hem de yurtdışında tatil yapmayı severler.

Yaparlar da.

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, geçen yıl 55 milyona yakın Alman tatil yapmıştır.

Hatta birçok Alman birden fazla tatil yaptığı için turistik amaçlı seyahat sayısı 70 milyon 800 bini bulmuştur.

Bu tatil seyahatlerinin yüzde 72’si yurt dışına yapılmıştır.

Almanların yüzde 17.7’si İspanya’yı, yüzde 8.1’i İtalya’yı tercih etmiştir.

Yüzde 5.1’i de Türkiye’yi.

Alman turistler yurt dışı seyahatlerinde toplam 82.7 milyar Euro harcamıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye’ye 51 milyon 747 bin 199 ‘ziyaretçi’ geldi.

İlk sırayı 7 milyon 17 bin 657 ile Rus turistler aldı.

İkinci sırayı da 5 milyon 27 bin 472 ile Almanlar.

Turizm ve Kültür Bakanlığı, Türkiye’nin turizm gelirinin, geçen yıl bir yıl öncesine göre yüzde 17 artış göstererek 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara ulaştığını açıkladı.

Alman Turizm Enstitüsü tarafından yapılan ‘2020 Seyahat Trendleri’ başlıklı bir araştırmaya göre, bu yıl Almanların tercihi Türkiye olacak.

Daha doğrusu olacaktı.

Zira şubat ayında yapılan bu araştırmaya göre, tercih sıralamasında Antalya ilk sıradaydı.

Sonra da Mayorka (İspanya).

Rezervasyonlarda da Antalya, Mayorka’dan öndeydi.

Ama koronavirüs belası Almanların planlarını da, Türkiye’nin ve turizm sektörünün beklentilerini de tamamen altüst etti.