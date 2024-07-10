Yaz tatilinde milyoner oldu

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Lotto idaresinden yapılan açıklamada, Duisburg bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki talihli, Eurojackpot’un salı akşamı çekilişi için 18.40 Euro’luk bilet oynadı. Yapılan çekilişte talihlinin işaretlediği rakamlar çıktı. İsmi açıklanmayan talihli 5, 14, 25, 26, 44 numaralarını ve ayrıca çekilen 8 ve 10 Euro numaralarını tutturarak toplam 98 milyon 183 bin 614 Euro’nun sahibi oldu. Talihlinin Eurojacpot’u internet üzerinden oynadığı açıklandı.

VERGİYE TABİ DEĞİL

Almanya’da şans oyunları kazançları şansa dayalı olduğu için vergiye tabi değil. Vergi yükümlülüğü yalnızca piyango kazancı sonrasında gelir elde edildiğinde gelir vergisi ortaya çıkıyor. Kazançtan sonra finansal varlıklara veya mülke yapılan yatırımlar gibi durumlarda, elde edilen gelir normal şekilde vergilendiriliyor. Nisan ayında da KRV’den 42 yaşındaki bir kişi 120 milyon Euro’luk büyük ikramiyeyi kazanan iki kişiden biri olmuştu. Eurojackpot’ta toplam 19 AB ülkesi yeri alıyor. İkramiye limiti 120 milyon Euro. Kazanma olasılığı 140 milyonda 1. Oyuncular önce 50 üzerinden 5 sayı ve ardından Euro sayılarını, yani 12 üzerinden 2 sayıyı seçerek kupon doldurabiliyor.