Yaz tatili için canlanma başladı

ZEYNEP Taşkıran, “Vatandaşlar telefon açıp önce korona konusunu, kısıtlamaları, sonra fiyatı soruyor. Eskiden ilk sorulan fiyatlar olurdu” dedi. Deneyimli turizmci, “Önceki yıllar kadar olmasa da yaz tatili için bir canlılık var” dedi. Yakındaki Paskalya dönemi için de uçak bileti satışlarının arttığını vurgulayan Taşkıran, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak vatandaşın kafası oldukça karışık, ‘Aşı olmayanı almayacaklar mı, aşı pasaportu ne zaman çıkacak?, karantina var mı, varsa kaç gün?’ gibi sorular geliyor.”



TÜRKİYE’YE GİRİŞ FORMU

Taşkıran sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi nedeniyle mevzuatlar da devamlı değişiyor. En son Türkiye’ye girişlerde HES kodu mecburiyeti getirildi. Yerli yabancı her yolcu, ister hava ister kara yolundan olsun 15 Mart’tan itibaren https://register.health.gov.tr internet adresinden dijital ortamda kayıt yaptırmak zorunda. Sadece Türkiye’ye giderken değil, Türkiye içi seyahatlerde de geçerli olacak bir kod verilecek. Uçağa binmeden 72 saat önce bildirilmesi zorunlu olan giriş formunu doldurmak çoğu yaşlı insan için oldukça zor olabilir. Kendilerine buradan yardımcı olacağız. Korona testinde de sorunlar yaşanıyor. Yolcunun aldığı üzerinde sadece ‘negatif’ yazan test belgesi yeterli olmuyor. Üzerinde adı, soyadı bulunması gerekiyor. Bu nedenden uçağa alınmayan yolcu var.”



AŞI TURİZMİ

Diğer yandan bazı havayolu ile seyahat şirketlerinin ileride sadece korona aşısı olmuş tatilcileri kabul etme gibi planları var” diye konuşan Zeynel Taşkıran, aşılama sayılarının artması bekleniyor” dedi. Bu arada bir nevi aşı turizminin başladığını belirten Albi Tours yöneticisi, Almanya’da sırası gelmeyen vatandaşlardan bazılarının korona aşısı olmak için Türkiye’ye gittiğini kaydetti.