Yaz şenliğinde kadına sarkıntılık: Alman politikacı, itirafta bulunup görevinden istifa etti

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Almanya’nın Saksonya-Anhalt Eyalet Parlamentosu milletvekili Markus Kurze, sarkıntılık nedeniyle CDU Grubu Genel Sekreterlik görevinden istifa etti. Yerel basında yer alan haberlere göre, Perşembe akşamı Eyalet Parlamentosu’nda düzenlenen geleneksel Yaz Şenliği etkinliğinde alkolü biraz fazla kaçıran Markus Kurze, konuklar arasında bulunan kadınlardan birinin parmağını ağzına sokarak sarkıntılık etti.

İTİRAF ETTİ: KADININ HİSLERİNİ YARALADIM

Kadının buna tepki göstermesi üzerine karşılıklı sataşmalar yaşandı. Ancak diğer konukların müdahale etmesiyle olay büyümeden taraflar sakinleştirildi. Ama cinsel taciz suçlamalarına hedef olan CDU’lu politikacı Markus Kurze, istemeden bir kadının hislerini yaraladığını itiraf ederken, kendisinden özür dileyeceğini açıkladı ve partisin meclis grubuna azılı olarak Genel Sekreterlik görevinden istifa ettiğini duyurdu. Diğer partilerin meclis gruplarıyla birlikte çalışmak için karşılıklı güvenin çok önemli olduğunun altını çizen CDU’lu politikacı, yersiz davranışı nedeniyle bu güvenin sarsıldığını da itiraf etti.