Yaz geldi insidans düştü

ROBERT Koch Enstitüsü verilerine göre, Almanya genelinde ikinci günde insidans değeri ortalaması 8.6 oldu. Bir önceki gün ise bu değer 8.8 olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan geçen yıl ağustostan bu yana ilk kez günlük korona vaka sayısı da 500’ün altına indi. Son 24 saatte 346 yeni vaka tespit edildi. Ancak, hafta sonunda test sayısının daha az olması nedeniyle sayıların 500’ün altına indiği belirtildi.

YÜZDE 31’İ İKİ DOZ AŞI OLDU

Son 24 saate ise 10 kişi koronaya bağlı olarak yaşamını yitirdi. Bu verilere göre Almanya’da toplam vaka sayısı 3 milyon 722 bin 327 oldu. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 605 bin 200 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 bin 395 oldu. Öte yandan Almanya’da 25 milyon 831 bin 503 kişi yani halkın yüzde 31.1’i iki doz aşını oldu. 42 milyon 284 bin 584 kişi ise en az bir doz aşını yaptırdı.