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HABERLERAvrupa Haberleri

Yayla’dan yepyeni ürünler...

#Avrupa#Yayla#AVRUPADAN HABERLER
Yayla’dan yepyeni ürünler...

Avrupa Türk gıda piyasasının lider markası Yayla, yeni Premium Yoğurt, Kıymalı Su böreği, Süt ve Şinasi Efendi Salamı ürünleriyle tüketicilerine sunduğu ürün yelpazesini daha da genişletiyor.

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PANDEMİ nedeniyle birçok gıda firması hammadde bulmakta zorluk çekerken, Yayla kaliteden ürün vermeden yüzde 14 yağlı yoğun kıvamıyla piyasaya sürdüğü ‘Premium Yoğurt’ ile farklı bir lezzet ve farklı bir tat ile tüketicilerinin yüzünü güldürdü.

Yayla’dan yepyeni ürünler...

Yayla’dan yepyeni ürünler...

EL YAPIMI SU BÖREĞİ
Yufkası elle tek tek açıldığı için üretimi çok emek isteyen el yapımı su böreği ürünlerine, Avrupa’da kolayca bulunmayan kıymalı su böreği çeşidini de ekleyen Yayla, kullanılan kıymanın tüm et ürünlerinde olduğu gibi helal kesim etlerden elde edilmesine de ayrı bir önem veriyor. Yayla firması, piyasanın lider markası olan salam ürünlerine de farklı bir tat ekleyerek ‘Şinasi Efendi Salamı’nı da piyasaya sürdü. ‘Şinasi Efendi Salamı’ ile, içerisinde hindi eti parçalarının olduğu, yepyeni bir tat ve ürünü sunmuş oldu.

Yayla’dan yepyeni ürünler...

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KALİTE VE LEZZET FARKI
Firma yetkilileri, Yayla’nın yeni ürünlerinin kısa zamanda çok büyük bir ilgi ve talep görmesinin nedenini, 40 küsur yıldan bu yana piyasaya sürdükleri ürünlerindeki kalite ve lezzet farkından oluştuğunu gördüklerini ve bunu tüm Yayla ailesi olarak sevinçle karşıladıklarını belirttiler.

Yayla’dan yepyeni ürünler...

Yayla’dan yepyeni ürünler...

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#Avrupa#Yayla#AVRUPADAN HABERLER

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