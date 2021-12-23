Yayla’dan yepyeni ürünler...

Haberin Devamı

PANDEMİ nedeniyle birçok gıda firması hammadde bulmakta zorluk çekerken, Yayla kaliteden ürün vermeden yüzde 14 yağlı yoğun kıvamıyla piyasaya sürdüğü ‘Premium Yoğurt’ ile farklı bir lezzet ve farklı bir tat ile tüketicilerinin yüzünü güldürdü.

EL YAPIMI SU BÖREĞİ

Yufkası elle tek tek açıldığı için üretimi çok emek isteyen el yapımı su böreği ürünlerine, Avrupa’da kolayca bulunmayan kıymalı su böreği çeşidini de ekleyen Yayla, kullanılan kıymanın tüm et ürünlerinde olduğu gibi helal kesim etlerden elde edilmesine de ayrı bir önem veriyor. Yayla firması, piyasanın lider markası olan salam ürünlerine de farklı bir tat ekleyerek ‘Şinasi Efendi Salamı’nı da piyasaya sürdü. ‘Şinasi Efendi Salamı’ ile, içerisinde hindi eti parçalarının olduğu, yepyeni bir tat ve ürünü sunmuş oldu.

Haberin Devamı

KALİTE VE LEZZET FARKI

Firma yetkilileri, Yayla’nın yeni ürünlerinin kısa zamanda çok büyük bir ilgi ve talep görmesinin nedenini, 40 küsur yıldan bu yana piyasaya sürdükleri ürünlerindeki kalite ve lezzet farkından oluştuğunu gördüklerini ve bunu tüm Yayla ailesi olarak sevinçle karşıladıklarını belirttiler.