Yayla’dan büyük çekiliş: Tadını çıkarın ve kazanın!

TÜM katılımcılar arasında toplam dört çekilişte kazanılabilen ödüller: 1 kişiye 50 bin euro nakit, 10 kişiye ‘FIFA 21’ oyunu da dahil olmak üzere yepyeni ‘PlayStation 5’ oyun konsolu, 12 kişiye ‘Krups Prep&Cook XL’ pişirme işlevine sahip çok fonksiyonlu mutfak robotu ve 100 kişiye başarılı YAYLA sponsor ortağı Türkgücü Münih takımından forma. KAZANMA KODU

Bu ödüllerden birini kazanmak için, katılımcılar YAYLA yoğurtlarını satın almalı ve tadını çıkarmalıdır. Çünkü tüm YAYLA yoğurtlarının 1 kg boylarında, şu andan itibaren kişiye özel bir kazanma koduna sahip bir kılavuz etiketi bulacaksınız. Bu kodu www.gewinnspiel.yayla.de sayfasına girip ve daha sonra yarışmaya katılmak için kaydınızı tamamlamalısınız.

Aşağıdaki yoğurtlar kazanma kodu içerir:

- YAYLA Kaymaklı Yoğurt

- YAYLA Doğal Yoğurt

- YAYLA Çırpılmış Yoğurt

- YAYLA Anadolu Köy Yoğurdu

Kodlar sadece 1 kg’lık boylarda bulunmaktadır.

Katılımcı yoğurt severler bundan sonra toplam üç çekilişte, isimlerini şanslı kazananlar arasında bulma şansına sahip olacaklar; ne kadar çok kod toplanırsa, kazanma şansı o kadar yüksek olur! Çekilişler 30.04.2021 ve 31.05.2021, 30.06.2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Tüm çekilişler ve kazananların isimleri, YAYLA’nın Facebook ve Instagram sosyal medya kanallarında paylaşılacaktır. YAYLA’yı her iki kanalda da yakından takip edenler, büyük YAYLA çekilişiyle ilgili hiçbir haberi kaçırmaz. Yayla-Türk Lebensmittelvertrieb GmbH, tüm katılımcılara başarılar diler.

Yayla-Türk Lebensmittelvertrieb GmbH, Emil-Schäfer-Straße 18, 47800 Krefeld, Telefon: 02151-579970, E-posta: info@yayla.de, www.yayla.de