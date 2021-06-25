YAYLA ile yolculuk daha lezzetli!

42 yıldır lezzetli ürünleriyle Avrupalı Türklerin vazgeçilmez gıda markası YAYLA izin yolunda da hizmetine devam ediyor. Yüzlerce gıda ürününün yanı sıra hazır gıda sektörüne de yatırım yapan YAYLA özellikle hazır su böreği çeşitleri, sucuk, ayran gibi ürünleri ile adından söz ettiriyor. Lezzetli ürünleri ile sadece Avrupa’da değil, dünyanın birçok ülkesinde ilgi gören YAYLA global bir marka olmuş durumda. Firma CEO’su Kutlay Yasemin ve Genel Müdür Ethem Çolakoğlu, YAYLA’nın başarısının sırrını, vatandaşların aradığı ağız tadına önem vermek, hijyenik üretim, kalite, titiz ve özverili yoğun çalışma ve kapsamlı pazarlama ağı olarak açıklıyorlar. SIRBİSTAN BAYBURT TESİSLERİNDE YAYLA ÜRÜNLERİ

Kaliteli ve lezzetli ürünlerini vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine daha da geliştiren ve AR-GE çalışmalarıyla yön veren YAYLA Avrupalı Türkleri izin yolunda lezzetli ürünleriyle buluşturuyor. Vatandaşlarımız Sırbistan’ın Ruma şehri yakınındaki Bayburt tesisinde hem konaklayıp hem de YAYLA ürünlerini satın alabilecekler. SU BÖREĞİ, SUCUK, AYRAN...

Konuyla ilgili açıklama yapan firma yetkilileri: “Pandemi salgını nedeniyle gıda sektörü dahil bütün sektörlerde daralma oldu. Bütün bu sorunlara rağmen, olağanüstü tedbirler alıp sorumluluk ile hareket ederek, ürünlerimizi vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Avrupa´daki Türk gıda sektörünün global bir markası olarak Türkiye’ye izne giden vatandaşlarımızı Sıla Yolunda YAYLA lezzetleriyle buluşturuyoruz. Sırbistan Bayburt dinlenme tesislerinde Su Böreği, Sucuk, Ayran gibi ürünlerimizi satışa sunduk. Özellikle akrabalarına hediye götürmek isteyenler için bu ürünlerimiz bulunmaz bir fırsattır. Vatandaşlarımıza tatile lezzetle başlayın diyor ve şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz” dediler.