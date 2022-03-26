Yayın vergisini ödemeyene ceza!

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DEVLET radyo ve televizyon kanalları için 2020 yılında 8 milyar euro kaynak sağlayan GEZ vergisi, Almanya’da radyo veya televizyon cihazı bulunan her haneden üç ayda bir kesiliyor. Şimdiye kadar radyo ve televizyon sahiplerine vergi tahakkuku için yılda dört kez hatırlatma yazısı gönderen aidat servisi, bankasına otomatik ödeme talimatı vermeyen tüketicilere bundan böyle sadece yılda bir kez GEZ vergisi yükümlülüğünü hatırlatacak. Hatırlatmaya rağmen vergisini ödemeyenlere, bir sonraki üç aylık dönem için vergi cezası uygulanacak.

AİDAT, 18.36 EUROYA ÇIKTI

Federal Anayasa Mahkemesi’nin bir süre önce aylık GEZ vergi bedelini 18.36 euroya yükseltilmesine karşı tepkiler henüz dinmemişken, GEZ Dairesi’nin vergi tahakkuku konusundaki bu yeni uygulaması tedirginlikleri artırdı bile. Berlin Tüketicileri Koruma Derneği’nin hukuk danışmanlarından Laura Ladwig, vergisini ödemeyi unutanlara, vergi bedelinin yüzde 1’i oranında ceza kesileceğini, ceza miktarının ise en az 8 euro olacağı uyarısında bulundu. Uyarı ve para cezasına rağmen vergisini ödemeyen yayın alıcı özelliğine sahip cihaz sahiplerine, uyarı üstüne uyarı gönderileceğine işaret eden Ladwig, tüketiciye gönderilen her uyarı ile birlikte kendisinden talep edilen vergi cezasının da kademeli olarak artacağını belirterek, “Cebinden daha fazla vergi ve ceza çıkmasını istemeyen tüketiciler, GEZ vergisi bankasına için kısa adı SEPA-Mandat olan otomatik ödeme talimatı vermeli“ diye tavsiyede bulundu.

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GEZ DANIŞMA HATTI

Söz konusu yayın vergisinden belirli koşullar altında muaf olunabildiğini biliyor muydunuz? Gerek vergi muafiyeti gerekse vergi tahakkuku konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, GEZ Dairesi’nin aidat servisinin danışma hattını arayabilirler. 030 214 85-160 telefon numaralı danışma hattına salı günleri saat 8.30 ile 10.30 ve perşembe günleri de saat 14.00 ile 16.00 arasında ulaşılabilir. Arama ücreti, bağlı olduğunuz telefon operatörünün belirlediği şehirlerarası arama tarifesine göre belirlendiğini hatırlatmak istiyoruz.

Bilindiği gibi Almanya’da neredeyse her haneden kesilen GEZ vergisini, kuruluş ve işletmeler de ödemekle yükümlü. Vergi bedeli tüm tüketiciler için eşit olup, sahip olunan yayın alma özelliğini sahip cihaz sayısı ise belirleyici değil.

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MART AYINDA SÜRE DOLUYOR! İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ PRİMİ YATIRMAK İÇİN SON FIRSAT

ALMANYA’da yasal emekli aylığına olan ilginin son dönemlerde artması, Alman Emeklilik Sigortası tarafından bağlanan emekli aylığının güvenilir bir gelir kapısı olmasından kaynaklanıyor elbette. Ancak bunun ötesinde, ekonomik zorlukların yaşandığı şu dönemde, yaşlılık güvencesi amaçlı farklı cazip emeklilik yatırım imkânlarının pek olmayışı da, yasal emekliliğe olan ilgiyi artırırken aylığımı nasıl yükseltebilirim sorusu da gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Aylığını yükseltmek isteyen sigortalılar, şimdiden önlem alabilirler. Örneğin isteğe bağlı prim yatırmak, seçeneklerden biri sayılabilir. Ancak bunun için elinizi çabuk tutmalısınız, çünkü 2021 yılı için isteğe bağlı prim yatırmak için verilen süre, bu ayın sonunda sona eriyor.

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Alman Emeklilik Sigortası yetkilileri, gerek emeklilik için aranan sigortalılık süresi koşulunu yerine getirmek gerekse ileride bağlanacak aylığını yükseltmek isteyenlerin, geçen yıl için isteğe bağlı prim yatırmak için 31.03.2022 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlattılar. Almanya’da isteğe bağlı sigortalı olmanın koşulları şunlar:1- Almanya’da ikamet etmek2- Zorunlu emeklilik sigortasından muaf olmak3- Henüz emekli aylığı bağlanmamış olmak4- 16 yaşını doldurmuş olmakYurtdışında yaşayan Alman vatandaşları da Almanya’da isteğe bağlı sigortalılık statüsüne sahip olabiliyor.Bu ayın sonuna kadar başvuran sigortalıların 2021 yılı için geriye dönük prim yatırabileceğine işaret eden Alman Emeklilik Sigortası, prim aidatı için asgari 83.70 euro ile azami 1320.60 euro arasında bir miktarın seçilebileceğini açıkladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bir yıllık emeklilik puanı satın almak için 7 bin 235.59 euro tutarında prim yatırmak gerekiyor. Çalışma hayatı boyunca çalışmaya istinaden yatırılan prim karşılığı hesaplanan emekli puanları (Rentenpunkt), çalışma hayatı sonlandırıldıktan sonra toplanıp, emekli olunan yıl için ekonomik verilere dayanarak tespit edilen bir değer (Rentenwert) ile çarpılmak suretiyle emekli aylığı belirleniyor.

BİR PUANIN AYLIK KARŞILIĞI NE?

Bir emeklilik puanının aylık bazındaki karşılığı bu yıl itibariyle 34.19 euro. 2021 yılında bir emeklilik puanı almak için 500 euro, yani 7 bin 726.63 euro tutarında prim yatırmak gerekiyordu. Geriye dönük isteğe bağlı prim miktarının düşmesi 2022 yılında Almanya genelinde elde edilen ortalama gelir bazındaki olumsuz gelişmelerden kaynaklanıyor.

Yapılan diğer bir hesaplamaya göre ise, 2022 yılında 1.004.40 euro tutarındaki isteğe bağlı primin aylık karşılığı brüt 4.75 euro tutuyor. İleride bağlanacak emekli aylığından verginin kesileceği ve yasal sağlık ve bakım sigortasına da yüzde 11 oranında sigorta primi yatırılması gerektiği unutulmamalıdır.

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BEŞ YIL SİGROTALILIK SÜRESİ ŞARTINA DİKKAT

Sigortaya tabi süresi olmayıp, isteğe bağlı primlerle emekli olmak isteyenlerin, aylık bağlatmak için asgari beş yıl sigortalılık süresine sahip olması gerekiyor. Beş yıl sigortalılık koşulunu yerine getiremeyenlerin isteğe bağlı prim yatırmalarının cazibesi ve anlamı yok. İsteğe bağlı prim kimler için cazip? Bilindiği gibi Almanya’da 1992’den önce doğan her bir çocuk için anne veya baba adına 2014 yılından bu yana devlet tarafından ikişer yıl, 1992’den sonra doğan çocuk başına ise üçer yıl sosyal güvenlik primi yatırılıyor. 1992 öncesi tek veya iki çocuk sahibi olan anne veya babalara, eğer sigortalı bir işte çalışmıyor ve başka da sigortalı süreye sahip değillerse, 5 yıllık sigortalılık süresi şartını tamamlamak ve emekli aylığı hak etmek için, geriye dönük isteğe bağlı prim ödeme hakkından yararlanmalarını tavsiye edebiliriz. Erken emeklilik için başvuranlar da, emekli aylığından yapılacak kesintiden kaynaklanan maddi kaybı azaltmak için geriye dönük isteğe bağlı prim yatırabilirler. Üstelik isteğe bağlı yatırılan primlerin vergiden de düşürebilirsiniz.