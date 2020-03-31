‘Yayılma zincirinin kırılması için sıkı önlemlere devam’

ALMANYA’da koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla alınan sıkı önlemlerin kaldırılması tartışmalarını, içişleri bakanları da henüz çok erken uyarısında bulunurak reddetti. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, henüz salgının başında olduklarını, yayılma zincirinin kırılması için önlemlerin sıkı biçimde devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Seehofer, herkesi bu önlemlere harfiyen uymaya çağırdı ve “Bu önlemler yaşam kurtarmak için zorunlu” dedi. İçişleri bakanlarının telekonferansla korona krizini ve önlemleri görüştüğü toplantının dönem başkanı Thüringen Eyaleti içişleri Bakanı Georg Maier önlemlerin etkisini görmeden yumuşatmaya gitmenin söz konusu olamayacağını vurguladı. Almanya’da korona salgınını önlemek için gıda ürünleri dışında dükkânlar kapalı. Başta otomobil sanayi olmak üzere birçok iş yeri üretimi durdurdu. İşverenler önlemlerin adım adım yumuşatılması ve tekrar ekonominin işlemesini istiyorlar.