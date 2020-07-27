Yayaların arasına dalan sürücü alkollü çıktı

KENTİN önemli merkezlerinden Hardenbergplatz’da kullandığı ciple yayaların arasına dalan sürücü, altı kişiyi yaraladı. Yaralılardan üçünü durumu ağır. Üç yaralıdan komada olan birinin hayati tehlikesi sürüyor. Hayati tehlikesi olan yaralının cipin altında ezildiği belirtildi. Durumu ağır olan iki yaralı da yoğun bakımda tutuluyor. Hayati tehlikesi bulunan ile diğer iki ağır yaralının da sokakta yaşayanlar olduğu öğrenildi. Diğer üçü ise kazayı hafif yaralı atlattı. Hafif yaralılar arasında 57 yaşında bir kadın da var.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Altı yaralıdan dördünün sokakta yaşadığı ve evsiz olduğu da edinilen bilgiler arasında. Polis olayı gören çok sayıda kişinin şok geçirdiği bilgisini paylaştı. Kazaya şahitlik yapan 17 kişiye de psikolojik destek sağlandı. Estonya plakalı ciple yaralamaya yol açan 24 yaşındaki sürücünün Almanya’da ikametgâhı bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Polis, sürücünün alkolün etkisiyle hızlı kullandığı cipiyle virajı alamadığı için yoldan çıktığının belirlendiğini açıkladı.