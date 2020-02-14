Yavrum sen o kutuya yakışmıyorsun!

KARLSRUHE’de bir TIR ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren Erzincan’lı Burak Yılmaz için Pfozheim Alevi Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi. Nişanlı ve evlenme hazırlığında olan Yılmaz’ın cenazesine annesi, babası, nişanlısı, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Alman futbol kulübünde futbol oynayan ve Verbandesliga’da hakemlik de yapan Yılmaz’ın annesi İlknur, oğlunun tabutuna sarılarak; “Sen o kutuya yakışmıyorsun yavrum. Öperim o güzel yüzünü. Ben şimdi ne yapayım? Sen annenin gülüydün” diyerek gözyaşı döktü. ‘SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ’

Gencin yakın arkadaşları “Burak hayatının baharında gencecik cıvıl cıvıl hayat doluydu, hakemlikte önü açıktı” dedi. Burak’ın ölüm haberini alan dostları ve arkadaşları Pforzheim Alevi Kültür Merkezine akın ederek, “Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, bu acıya dayanmak çok zor. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseyi evlat acısı yaşatmasın. Allah sabır versin” diye dua ettiler. Yılmaz’ın hakem arkadaşlarından Sezgin Atma ise onun her zaman hayata gülen gözlerle baktığını ve dostluk kavramının değerini çok iyi bildiğini ve onu hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Gözü yaşlı aile, “Burak’ı doğup büyüdüğü topraklardan, edebiyete uğurluyoruz ışıklar içinde uyusun” diyerek veda ettiler. Yürekleri burkan törenin ardından Burak Yılmaz Pforzheim şehir mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra cenaze törenine katılanlara Alevi Kültür Merkezinde lokma dağıtıldı.











