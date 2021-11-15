Yavru aslanlar ziyaretçilere tanıtıldı

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HAYVANAT bahçesinde 8 Ekim’de doğan aslan yavrularına Jamila, Kumani ve Malaika isimleri verildi. Her üç aslanın da sağlık durumunun iyi olduğu ve ortalama 4 kilo ağırlığında oldukları belirtildi. Yavrular, açık havaya ilk kez anneleri Afrika aslanı olan Fiona eşliğinde çıktı. Dört yaşındaki anne aslan Fiona 2019 yılında İsveç’ten getirildi. Gelsenkirchen hayvanat bahçesindeki Bantu adlı erkek aslanla çiftleştirildikten sonra 3 yavru aslan bu yıl sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Yavru aslanların düzenli bir şekilde veteriner kontrolleri yapıldığı belirtildi.