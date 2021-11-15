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HABERLERAvrupa Haberleri

Yavru aslanlar ziyaretçilere tanıtıldı

#NRW#Gelsenkirchen #Jamila, Kumani Malaika
Yavru aslanlar ziyaretçilere tanıtıldı

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde Gelsenkirchen hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 3 aslan yavrusu ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.

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HAYVANAT bahçesinde 8 Ekim’de doğan aslan yavrularına Jamila, Kumani ve Malaika isimleri verildi. Her üç aslanın da sağlık durumunun iyi olduğu ve ortalama 4 kilo ağırlığında oldukları belirtildi. Yavrular, açık havaya ilk kez anneleri Afrika aslanı olan Fiona eşliğinde çıktı. Dört yaşındaki anne aslan Fiona 2019 yılında İsveç’ten getirildi. Gelsenkirchen hayvanat bahçesindeki Bantu adlı erkek aslanla çiftleştirildikten sonra 3 yavru aslan bu yıl sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Yavru aslanların düzenli bir şekilde veteriner kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Yavru aslanlar ziyaretçilere tanıtıldı

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#NRW#Gelsenkirchen #Jamila, Kumani Malaika

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