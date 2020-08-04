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Hürriyet
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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

‘Yavaş yavaş yükselen ikinci dalganın içindeyiz’

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‘Yavaş yavaş yükselen ikinci dalganın içindeyiz’
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Almanya’da yükselişe geçen yeni koronavirüs vakaları, doktorları ve hastaneleri yeniden alarma geçirdi. Alman Doktorlar Birliği Marburger Bund, “Yavaş yavaş yükselen ikinci bir dalganın içindeyiz” uyarısında bulundu. Berlin’de hastaneler, hastalara acil olmayan ameliyatların erteleneceğini bildirdi.

ALMANYA’da kontrol altına alınan koronavirüs salgını yeniden harekete geçti. Robert Koch Enstitüsü 24 saat içinde yeni vaka sayısını 879 olarak açıkladı. Alman Doktorlar Birliği Marburger Bund Başkanı Susanne Johna, “Mart ve nisan aylarındaki vaka sayılarıyla kıyaslanamasa bile yavaş yavaş yükselen ikinci bir dalganın içinde bulunuyoruz. Vakalar artıyor” uyarısında bulundu. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Johna, hastanelerin ikinci dalga için hazırlandığını söyledi. Ancak bu hazırlığın birinci dalgadan farklı olduğunu kaydeden Johna, birincide yatakların genel olarak boş tutulduğunu, şimdi ihtiyaca göre boş yatak ayrılacağını belirtti.

‘Yavaş yavaş yükselen ikinci dalganın içindeyiz’
MASKE VE HİJYEN KURALI UYARISINDA
Berlin’de hastaneler sonbaharda ameliyat olacak hastalara, acil olmayan ameliyatların erteleneceğini bildirdi. Doktorlar Birliği Başkanı Susanne Johna, Almanya’da birinci dalgada elde edilen kazanımların salgını bilinçaltına itme ve normale dönüş özlemiyle tehlikeye atıldığı uyarısında bulundu. Johna sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına sıkı sıkıya uyulmasını talep etti.

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