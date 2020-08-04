‘Yavaş yavaş yükselen ikinci dalganın içindeyiz’

ALMANYA’da kontrol altına alınan koronavirüs salgını yeniden harekete geçti. Robert Koch Enstitüsü 24 saat içinde yeni vaka sayısını 879 olarak açıkladı. Alman Doktorlar Birliği Marburger Bund Başkanı Susanne Johna, “Mart ve nisan aylarındaki vaka sayılarıyla kıyaslanamasa bile yavaş yavaş yükselen ikinci bir dalganın içinde bulunuyoruz. Vakalar artıyor” uyarısında bulundu. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Johna, hastanelerin ikinci dalga için hazırlandığını söyledi. Ancak bu hazırlığın birinci dalgadan farklı olduğunu kaydeden Johna, birincide yatakların genel olarak boş tutulduğunu, şimdi ihtiyaca göre boş yatak ayrılacağını belirtti. MASKE VE HİJYEN KURALI UYARISINDA

Berlin’de hastaneler sonbaharda ameliyat olacak hastalara, acil olmayan ameliyatların erteleneceğini bildirdi. Doktorlar Birliği Başkanı Susanne Johna, Almanya’da birinci dalgada elde edilen kazanımların salgını bilinçaltına itme ve normale dönüş özlemiyle tehlikeye atıldığı uyarısında bulundu. Johna sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına sıkı sıkıya uyulmasını talep etti.