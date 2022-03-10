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YatÄ±rÄ±m için parasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± teyzesini 12 yerinden bÄ±çakladÄ±!

#Almanya-Türkiye#YatÄ±rÄ±m Ä°çin ParasÄ±nÄ± AldÄ±ÄŸÄ± Teyzesini 12 Yerinden BÄ±çakladÄ±!#AVRUPADAN HABERLER
YatÄ±rÄ±m iÃ§in parasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± teyzesini 12 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±

Almanyaâ€™da yaÅŸayan Adviye Ã–zgÃ¼r (73) bir sÃ¼re Ã¶nce yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± iÃ§in yeÄŸeni Ferdi Ã‡.â€™ye para gÃ¶nderdi. TekirdaÄŸâ€™Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esine giden Ã–zgÃ¼r, yatÄ±rÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce yeÄŸeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±. Ferdi Ã‡. teyzesini 12 yerinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, kendisine engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸan Azerbaycan uyruklu eÅŸi Aynur H.â€™yi de yaraladÄ±. Ferdi Ã‡., evden kaÃ§arken, telefonla aradÄ±ÄŸÄ± akrabalarÄ±na olayÄ± anlattÄ±ktan sonra ambulans gÃ¶nderilmesini istedi.Â

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ALMANYAâ€™da yaÅŸayan Adviye Ã–zgÃ¼r, iddiaya gÃ¶re, fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan yeÄŸeni Ferdi Ã‡.â€™ye yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± iÃ§in bir sÃ¼re Ã¶nce para gÃ¶nderdi. Ã–zgÃ¼r, geÃ§en hafta ise yatÄ±rÄ±mÄ± yerinde gÃ¶rmek Ã¼zere Ã‡orluâ€™ya gitti. BugÃ¼n yeÄŸenine yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mÄ± soran Ã–zgÃ¼r, olumsuz yanÄ±t alÄ±nca ikili arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.Â Ferdi Ã‡., eline geÃ§irdiÄŸi ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla teyzesine saldÄ±rdÄ±. Teyzesini 12 yerinden bÄ±Ã§aklayanÂ Ferdi Ã‡., kendisine engel olmak isteyen AzerbaycanlÄ±Â eÅŸiÂ Aynur H.â€™yi de yaralayarakÂ evden Ã§Ä±ktÄ±.Â 

AMBULANS GÃ–NDERÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°
KaÃ§arken akrabalarÄ±nÄ± arayan Ferdi Ã‡., olayÄ± anlattÄ±ktan sonra eve ambulans gÃ¶nderilmesini istedi. Ä°hbar Ã¼zerine eve polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YapÄ±lan kontroldeÂ Adviye Ã–zgÃ¼râ€™Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Aynur H. ise ambulansla Ã‡orlu Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±larak, tedaviyeÂ alÄ±ndÄ±. Adviye Ã–zgÃ¼râ€™Ã¼n cansÄ±z bedeni de aynÄ± hastanenin morguna konuldu. Polis, Ferdi Ã‡.â€™yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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