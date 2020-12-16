Yastık altında hâlâ 12 milyar mark var

ALMANYA 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Avrupa ortak para birimi euroya geçince Alman markı tarihe karıştı. Ancak aradan geçen 19 yıla rağmen hâlâ milyarlarca markın, euro ile değiştirilmediği öğrenildi. Federal Merkez Bankası’nın verilerine göre 12 milyar 400 milyon mark yastık altında tutuluyor. Bu rakamın euro karşılığı ise yaklaşık olarak 6 milyar 340 milyon euro.

YÜZLÜK VE BİNLİKLERİN ADEDİ DE FAZLA

Yastık altında tutulan banknot markların tutarının 5 milyar 790 milyon, madeni paranın miktarının ise 6 milyar 610 milyon olduğu, kağıt para adetinin 164 milyon 300 bin, madeni para adetinin ise 23 milyardan fazla olduğu kaydedildi. Yastık altında tutulan yüz ve binlik banknotların saysının da oldukça fazla olduğu belirtiliyor.

DEĞİŞİM YILLAR SÜRDÜ

Almanya, Avrupa birliği ortak para birimine geçince halkın çok büyük bölümü 2002 yılında elindeki markları eurolarla değiştirdi. Mark ile euro değişimi yıllar sürdü. Elde kalan Alman markının çekmecelerde, kitap arasında, kömürlüklerde ve bahçede saklı olduğu tahmin ediliyor. Saklandığı yerde unutulan Alman markları ağırlıklı olarak mirasçıların bulduğu belirtildi. Dedesi, amcası, teyzesi, annesi veya babası ölen mirasçılar evleri boşaltırken torbalar içinde, kitaplar arasında, bahçede veya kömürlüklerde buldukları marklarla bir anda zengin olabiliyor.

TARİH SININIR YOK

Bu yılın başında kendisine miras kalan evi satıp borcunu ödemek isteyen bir kişi, evi boşaltırken alışveriş torbası içinde yaklaşık 3 milyon 500 bin Alman markı bulmuştu. Bulduğu parayla borcunu ödeyince evi de satmaktan vazgeçmişti. Alman markların euro ile değişimi için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ortak para birimini kullanan ülkeler, markın 1 euro karşılığı olarak 1.95583 kur belirledi. Elinde mark olanlar diledikleri zaman bu kurdan parayı değiştirebilir.