Yasmin Schmidt üçüncü klibini ‘6’ya çekti

İKİ kez üst üste ‘Roth Güzeli’ ve ‘Schwabach Güzeli’ seçilen Schmidt, ilk klibini 2019’da söz ve bestesi kendisine ait ‘İnsanım’ adlı şarkısına, ikinci klibini ise ‘Bitter’ adlı şarkısına çekmişti. Yasmin Schmidt, şimdi de yine söz ve bestesi kendisine ait olan ‘6’ adlı şarkısına klip çekti. İlk iki klibiyle iyi bir çıkış yakalayan Schmidt, Okan Bayülgen’in tv programına ve radyo programlarına katıldıktan sonra daha geniş kitlelere ulaştı. Piyano, yan flüt ve gitar çalan Yasmin Schmidt’in ‘Natürl ich Nur’ adlı bir de kitabı var. Schmidt aynı zamanda Nürnberg’deki Alman müzik okulunda da öğretmenlik yapıyor.