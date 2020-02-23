Yaşlısı genci, Alman’ı Türk’ü, Müslüman’ı Hıristiyanı... Bugün Hanau’da buluşuyor

TERÖRE ve İslam Düşmanlığına Karşı Yürüyüş Tertip Komitesi Başkanı Salih Taşdirek, teröre “Dur” demek için bugün düzenlenecek büyük yürüyüşe ‘uzak-yakın’ demeden herkesin katılmasını istedi. Hanau’daki olayın tüm insanları çok üzdüğünü belirten Taşdirek, şunları söyledi: “Böyle bir terör saldırısının tekrar yaşanmaması için dua ediyoruz ve sadece dua etmekle kalmıyoruz, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelip oluşturduğu tertip komitesi, pazar günü büyük bir yürüyüş düzenleme kararı aldık. Yetkili makamlardan gerekli izinleri aldık. Bu yürüyüş çok büyük önem arz ediyor. Bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Yarın herkesi hiçbir bahane olmadan gelip bu yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz.”