Yaşlılıkta hangi sigortalar gerekli?

BU soruları özellikle yaşlılıkta, sosyal statümüz değiştiğinde veya çalışma hayatından emeklilik dönemine geçiş yaptığımız zaman kendimize yöneltmeliyiz. Gereksiz olan sigortaları feshetmekle elde edeceğiniz tasarruf, özellikle düşük gelirli emeklilerin aylık bütçelerini rahatlatacaktır. Örneğin emekli olan bir kişi için mesleki iş göremezlik sigortasını devam ettirmesi çok gereksiz. Buna karşın, yaşlılık döneminde önem kazanan başka sigorta ve güvenceler olabilir.

ÖZEL MALİ MESULİYET SİGORTASI

Başkalarına maddi açıdan zarar verenler, hukuki olarak yol açtıkları maddi zararı sınırsız bir şekilde tazmin etmekle yükümlüdür. Bu nedenle özel mali mesuliyet sigortası, hangi yaşta olursak olalım, her daim olmazsa olmaz olan bir poliçe türüdür. Mali mesuliyet sigortası, ihmal sonucu başka kişilere verilen maddi zararı, poliçede belirlenen miktar oranında tazmin ediyor. Ürün testi yapan Stiftung Warentest adlı Alman vakfın yetkilisi Simone Weidner, en uygun mali mesuliyet sigortası poliçesinde karar kılmak için diğer poliçelerle sürekli kıyaslama yapmak gerektiğini ve verilen emeğin maddi açıdan değeceğini söylüyor. Piyasaya sunulan yeni tarifelerin hem prim açısından hem de kapsadığı güvenceler açısından daha avantajlı olabileceğine işaret eden Weidner’in, özellikle demans hastalığına yakalanmış yaşlılara tavsiye ettiği mali mesuliyet sigortası, Almancası ‘Deliktunfaehigkeit’ı, yani kişinin sahip olduğu hastalığa bakılmaksızın, üçüncü şahıslara verilen maddi zararları karşılıyor.

SAĞLIK SİGORTASI

Almanya’da yaşayan herkesin zorunlu sağlık sigortası üyesi olması gerekiyor. Yaşlıların ve emeklilerin, sağlık sigortası tercihlerinde, bazı unsurları gözönünde bulundurmalarında fayda var. Federal Sigortalılar Birliği yetkilisi Julia Alice Böhne, özel sağlık sigortası üyesi olan yaşlıların, bütçelerine uygun bir tarife seçmelerini öneriyor. Primleri her geçen yıl hızla yükselen özel sağlık sigortaları tarafından sunulan temel tarifelerin (Basistarif) tercih edilebileceğine işaret eden Alman yetkili, sigortalılar bu yolla prim yüklerini hafifletebileceklerini belirtiyor. Aynı yetkili, kapsam alanı dar olan düşük primli özel sağlık sigortası tarifelerinde, üyelere yüklenen kişisel katkı payının yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

EK SİGORTA

Böhne, “Sigorta tarifesini değiştirmek isteyenlerin, sağlık sigortası konusundaki ihtiyaç ve kişisel beklentilerini çok iyi tahlil etmeleri gerekiyor” diye uyarıda bulunuyor. Yasal sağlık sigortasına üye olan yaşlılar, örneğin hastanede yatış süresince satın almak istedikleri özel sağlık hizmetleri için ek sigorta yaptırma imkânları mevcut. Sağlık sigortaları, ek sigorta yapmadan önce, kişilerin sağlık durumlarını mercek altına aldığını hatırlatan Weidner, sağlık durumu iyi olmayanların veya çok sayıda rahatsızlığı olanların, daha fazla sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sonradan ek sigorta yaptırmalarının zorlaşabileceğine işaret ediyor.

YURTDIŞI SAĞLIK SİGORTASI

Emeklilik yaşında sık sık yurtdışı seyahatine çıkanların, yurtdışında da sağlık sigortası güvencesine sahip olmaları önemli elbette. Aşağı Saksonya Tüketicileri Koruma Örgütü uzmanlarından Andreas Gernt, yasal sağlık sigortalarının genel olarak üyelerinin yurtdışındaki tedavi masrafları sadece kısmen, yani Almanya’da geçerli olan rayiç bedel üzerinden karşıladığını veya duruma göre sağlık giderlerini üstlenmediğini hatırlatarak, “Sık aralıklarla yurtdışı seyahatine çıkan herkese ve özellikle yaşlılara özel yurtdışı sağlık sigortası yaptırmalarını öneriyorum” diyor. Kısa süreli sehayatler için primi düşük olan yıllık sigorta poliçesi, uzun süre yurtdışında kalanlar için uzun süreli sigorta poliçesi tavsiye eden Gernt, bazı sigorta şirketlerinin 50 yaş bazıları ise 70 yaş ve üzerinde olanlardan bunun için ek prim talep ettiğini kaydetti. Yaşlılık döneminde yurtdışı seyahati sırasında hastalanma riskinin arttığına işaret eden yetkili, sigortalının tıbbi açıdan gerekli olan tedaviyi alabilmek veya gerektiğinde, daha iyi tedavi için özel ambulans uçakla ikamet edilen ülkeye nakledilmesi gerektiği hallerde, yasal sağlık sigortaların onbinlerce Euro tutarındaki tedavi ve nakil masraflarını üstlenmediğini belirtti.

EK BAKIM SİGORTASI

Öte yandan Almanya’da bakıma muhtaç olanların sayısı her geçen gün arttığı bir gerçek. Bu da bakım sigortaları açısından ciddi anlamda maddi külfet anlamına geliyor. Bakım sigortalarının üstlendiği bakım hizmetleri, çoğu kez kişinin bakım ihtiyacını tümüyle karşılayacak nitelikte olmadığı herkes tarafından biliniyor. Dolaysıyla bakıma ihtiyaç duyulan dönem için gerekli olan bakım hizmetini alabilmek için genel olarak herkesin, yasal bakım sigortasının yanı sıra özel bakım sigortasına sahip olmasında da büyük fayda var. Özel bakım sigortası ne kadar erken yaşta yaptırılırsa, primler o oranda düşük olacağı muhakkaktır. İleri yaşta özel bakım sigortası yaptıranlar çoğu kez yüksek miktarda prim ödemek zorunda kaldıkları biliniyor. Özel bakım sigortası yaptırırken, sunulan hizmetlerin bakım derecesi 1’den itibaren ve evde yapılacak bakım hizmetlerini kapsamasına dikkat edilmelidir.

KAZA SİGORTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yaşlılıkta insanların en sık karşılaştığı durum, dengelerini kaybedip düşmeleri ve bunun sonucunda tedavi süreci çoğu kez uzun ve zahmetli olan olan kırık ve çıkık gibi sağlık sorunları yaşamalarıdır. Düşme sonucu meydana gelen yaralanmalar, yaşılıkta hastaneye sevk nedenlerinin başında geliyor. Kaza sigortaları, kaza sonucu, ikamet edilen konutta zaruri hale gelen yapısal değişiklikleri, araç ve gereç teminini veya bakım hizmetleri sonucu ortaya çıkan masrafları karşılamaktadır. Uzmanlar, sigorta tarafından ödenecek tazminat miktarının, kaza sonucu oluşacak maddi zararı ve iş görememezlikten dolayı doğacak maddi kaybı tazmin edecek düzeyde seçilmesini öneriyorlar.

YAŞ VE TAZMİNAT SINIRINA DİKKAT!

Bazı sigorta kuruluşları, kazanın meydana gelmesinde, sigorta sahibinin önceden sahip olduğu rahatsızlığı ve hastalığı sebebiyet verdiğini tespit ettiği durumlarda, ödenecek tazminat miktarını düşürebiliyor. Bu nedenle sigortalılar, kaza sigortasında, hem yaş sınırının olmadığı hem de mümkün olduğu mertebede kesintisiz tazminat ödemesi öngören tarifeleri tercih etmeliler. Aşağı Saksonya Tüketicileri Koruma Örgütü uzmanlarından Andreas Gernt, birçok sigorta şirketinin, 65 veya 75 yaşın üzerinde olan yaşlı sigortalılara, tazminat yerine, kaza sonucu oluşan maddi zararı emekli aylığı ödeneği şeklinde tazmin etmeye çalıştığını belirterek, sigortalıların ileri yaşta olduğu gerçeğini dikkate alarak, “İleri yaşta, zararın bir defalık tazminat ödemesi şeklinde tazmin edilmesi daha makul” diyor.