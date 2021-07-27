Yaşlıları dolandıran sahte polis yakalandı
Münih emniyeti tarafından Türk emniyet birimleri ile ortaklaşa yapılan operasyon sonucu kendisine polis süsü vererek çağrı merkezi üzerinden yaşlı insanları dolandırdığı iddia edilen çete üyesi 44 yaşındaki bir Türk vatandaşının yakalandığı bildirildi.
ÇAĞRI merkezi çetelerine yönelik düzenlenen baskınlara bir yenisi daha eklendi. Münih polisinden verilen bilgiye göre özellikle yaşlı insanları ‘Para ve ziynet eşyalarınızı koruyacağız’ diye sahte kimlikle arayarak tuzağa düşüren şahıslardan biri daha Augsburg’da düzenlenen baskın sonucu yakalandı. Çete mensuplarının izini sürmek üzere özel olarak kurulan ‘Fenomen’ isimli emniyet timi, uzun süredir takip edildiği belirtilen şahsın Türkiye’den gelen bilgi sonucu Almanya’da olduğunu öğrendi.
CEZAEVİNE KONDU
Hakkında 350 farklı dosyadan yakalama emri bulunduğu belirtilen sahte çağrı merkezi çetesinin üst düzey yöneticisi, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi. Vatandaşların evlere gelen “Sizi hırsızlardan koruyacağız” şeklindeki telefonlar karşısında uyanık olmalarını isteyen emniyet yetkilileri, her arayana güvenilmemesini ve böylesi durumlarda, derhal en yakın polis karakoluna haber verilmesini istedi.