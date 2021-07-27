Yaşlıları dolandıran sahte polis yakalandı

ÇAĞRI merkezi çetelerine yönelik düzenlenen baskınlara bir yenisi daha eklendi. Münih polisinden verilen bilgiye göre özellikle yaşlı insanları ‘Para ve ziynet eşyalarınızı koruyacağız’ diye sahte kimlikle arayarak tuzağa düşüren şahıslardan biri daha Augsburg’da düzenlenen baskın sonucu yakalandı. Çete mensuplarının izini sürmek üzere özel olarak kurulan ‘Fenomen’ isimli emniyet timi, uzun süredir takip edildiği belirtilen şahsın Türkiye’den gelen bilgi sonucu Almanya’da olduğunu öğrendi.

CEZAEVİNE KONDU

Hakkında 350 farklı dosyadan yakalama emri bulunduğu belirtilen sahte çağrı merkezi çetesinin üst düzey yöneticisi, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi. Vatandaşların evlere gelen “Sizi hırsızlardan koruyacağız” şeklindeki telefonlar karşısında uyanık olmalarını isteyen emniyet yetkilileri, her arayana güvenilmemesini ve böylesi durumlarda, derhal en yakın polis karakoluna haber verilmesini istedi.