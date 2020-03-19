Jose Callejon’un eşi Marta yaşlılara tepki gösterdi: Biz onlar için evde duruyoruz, onların umrunda değil

Jose Callejon’un eşi Marta Ponsati Romero, Instagram üzerinden karantina kurallarını umursamayarak dışarı çıkan yaşlı insanları eleştirdi.

İtalya, tüm Avrupa’da salgının en ağır vurduğu ülke oldu. 30 binin üzerinde vaka bulunurken 2 bin 503 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Marta hikaye olarak yaptığı paylaşımda, “Bir haftadır evde karantina altındayız. Kızım güneşli havada parkla dolaşmak, koşturmak istiyor. Bir buçuk saatliğine alışveriş için dışarı çıktım ve gördüm ki yaşlı insanlar gayet normalmiş gibi dışarıdalar. Biz onlar için karantinadayız ancak insanların umrunda değil. Bu tam bir skandal” şeklinde konuştu. İtalya’da ligler 4 Nisan’a kadar askıya alınmıştı. Ancak salgın sebebiyle bu sürenin daha da uzaması bekleniyor.

33 yaşındaki Callejon, 2013 senesinde Real Madrid’ten Napoli’ye transfer olmuştu. İspanyol yıldız Marta ile Haziran 2015’te dünya evine girmişti.