Yaşlılara saygı şimdi daha da önemli

30 yıldır Ehringshausen’de yaşayan Türkiye kökenli ve Alman yaşlıları evlerinde ya da kaldıkları huzur evlerinde ziyaret ederek hatırlarını soran ve kendilerine bu ziyaretler nedeniyle hazırladığı özel hediye paketlerini armağan eden Şaşmaz, bu geleneği salgınla mücadele önlemlerine özen göstererek bu yıl da devam ettirdi. Geçen yıl yaptığı ziyaretleri salgının en yoğun olarak yaşandığı ilk döneme rastlaması nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Şaşmaz, bu yıl Ehringshausen Belediye Başkanı’yla birlikte çok sayıda yaşlıyı evlerinin girişinde ya da bahçelerinde ziyaret etti. Her yıl dağıttığı hediye çantalarının içinde Türkiye’ye özgün kuru ve yaş gıdaların, özellikle de memleketi Ordu’nun temel ürünü fındığın bulunmasına özen gösteren Şaşmaz, paketlerin içine salgınla mücadeleye destek amacıyla FFP3 koruyucu maskelerden de koydu. Hediye çantalarında yer alan ürünler için Türk-Alman Sağlık Vakfı ile Vita Eczanesi, Gürsoy-Fındık ve Turhan Market gibi özel şirketlerden destek aldıklarını belirten Şaşmaz, şöyle konuştu: “Belediye Başkanımız Jürgen Mock da sekiz yıldır ziyaretlere bizzat katılarak Yaşlılar Haftası’nın burada da yaşanmasına katkıda bulunuyor. Yerli malı haftası, komşuluk günü, çocuk bayramı gibi Türkiye’de geleneksel olarak kutlanan önemli günleri burada da yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşlılara Saygı Haftası, koronavirüs salgınının neden olduğu sosyal ve sağlık tahribatlar nedeniyle her zamankinden çok daha önem kazanmıştı. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde de bunu bizzat gördük. Türkiye’de yaşlılara verilen önemi Almanya’da gösterebilmekten çok memnun olduk.”

Ehringshausen Belediye Başkanı Jürgen Mock ile Mehmet Şaşmaz’ın ziyaretlerde dağıttığı hediye çantalarında Ordu fındığı, fındıklı pide, çilek, kayısı gibi meyveler ile 10 adet FFP3 maskenin yer aldığı paketler var.

EN GÜZEL ÖRNEK DARÜLACEZE

‘Yaşlılara Saygı Haftası’nın Almanya’daki çok kültürlü yaşama, Türk-Alman ilişkilerine ve toplumsal barışa olumlu katkılarının olmasını umut ettiğini belirten Şaşmaz, bu etkinliği otuz yıldır sürdürdüğünü söyledi: “İnsanoğlu her canlı gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Gençliklerini yararlı çalışmalarla geçiren yaşlılarımıza saygıyla davranmalı, neşelerini kaybetmemeleri için onları karamsarlığa düşürecek söz ve hareketlerden uzak durmalıyız. Özellikle ülkemiz insanının kültür ve geleneklerimiz doğrultusunda davranarak, büyüklerine saygı ve sevgiye önem vereceğine inanıyorum. Ülkemizde yaşlılara verilen önem konusundaki kurumlar ve geleneksel çalışmaların tarihi, Avrupalı dostlarımızınkinden çok daha eskilere dayanmaktadır. Örneğin 1895 yılında kurulan Darülaceze, o dönemden bu yana din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin sokağa terk edilmiş yaşlı ve engellilere hizmet vermektedir. 1982’den itibaren her yılın 18-24 Mart tarihleri arasında kutlamaya başladığımız ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ da oldukça önemlidir. Aslında bizden sonra, 1 Ekim 1990 itibarıyla başlatılan ‘Dünya Yaşlılar Günü’nün de benzer hedefleri var. Ancak 41 yıldır yaşadığım Almanya’da bugüne ilişkin bir kutlamaya rastlamadığımı söyleyebilirim. Aynı durum maalesef ‘Dünya Çocuk Günü’, ‘Dünya Komşuluk Günü’ gibi önemli günler için de geçerli. Millet olarak yaşlılarımızı, özellikle bayramlarda, özel günlerde hatırlayalım. Yapabileceğimiz güzellikleri de diğer ülke insanlarına anlatarak, beraberce uygulamaya çalışalım.”