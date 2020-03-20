Yaşlılara bir yardım da DİTİB’den

KUZEY Ren Vestfalya (KRV) DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla Wuppertal-Elberfeld, Barmen ve Vowinkel DİTİB cami dernekleri ‘Destek Yardım Masası’ oluşturdu. Bu oluşum evinden çıkamayan yaşlıların, engellilerin ve kimsesizlerin market alışverişlerini ve ihtiyaçlarını gideriyor. Müslümanlar ve DİTİB cami dernekleri olarak her zaman toplumsal sorumluluk içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hükümet ve DİTİB genel merkezi bazı önlemler aldı. Bu önlemler çerçevesinde evinden çıkamayan, kimi kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan Wuppertallılara, komşularımıza ve üyelerimize hiçbir sorgu ve sual sormadan, ayrım yapmadan ihtiyaçlarını gidermede hizmet sunuyor” dedi. Özcan, yaşlı, engelli, kimsesiz ve yardıma muhtaç insanların 0178 483 84 50 numaralı telefon veya https://ditib-wuppertal.de internet sitesi üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.