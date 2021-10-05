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HABERLERAvrupa Haberleri

Yaşlılar yurdunda salgın alarmı: Üçüncü aşı şart!

#Almanya#BAVYERA#Avrupa İlaç Ajans
Yaşlılar yurdunda salgın alarmı: Üçüncü aşı şart

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan birden fazla yaşlılar yurdunda çifte aşıya rağmen toplu korona salgını olduğu ortaya çıktı. Sağlık uzmanları özellikle yaşlı insanlarda korona aşılarının etkisini erken yitirdiğine dikkati çekerek, güçlendirici üçüncü aşının yapılmasını önerdi.

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BAVYERA’nın Bad Tölz ve Wolfratshausen bölgelerindeki yaşlılar yurdunda patlak veren ve yaklaşık 50 kişide görülen yeni korona vakalarında çifte aşıya rağmen iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, Federal Daimi Aşı Komisyonu STIKO’nun üçüncü aşıları sadece 80 yaş üzeri bağışıklık sistemi zayıf insanlar için önermesi nedeniyle bölgedeki sağlık dairelerinin diğer yaşlıları aşılamada çekinceli davrandığını vurguladı. Aşıların sadece aile doktorları tarafından yapılıyor olmasını da ayrıca eleştiren Münih İşçi Sosyal Yardım Kuruluşu AWO Başkanı Hans Kopp, gezici aşı timlerinin yaşlılar yurduna gönderilmesi talebinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ AŞI ŞART
Münih LMU Üniversitesi viroloğu Profesör Franz-Xaver Reichl ise 80 yaş üstü insanlardaki bağışıklık sisteminin çok zayıf olduğuna dikkati çekerek, üçüncü doz güçlendirici korona aşısının ikinci aşıdan 6 ay sonra yapılmasının çok faydalı olacağını söyledi. Genç insanların ise güçlendirici dozlara ihtiyacı olmadığını belirten Reichl, aşıların gençlerdeki koruyucu gücünün uzun süre devam ettiğini dile getirdi.

18 YAŞ ÜSTÜNE ÜÇÜNCÜ AŞIYA ONAY
Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı EMA’nın da mRNA bazlı BioNTech aşısına 18 yaş tüm insanlara üçüncü kez yapılabilmesi için onay verdiği duyuruldu. Sağlık uzmanları ise STIKO’nun da Almanya’daki aşı uygulamalarını EMA kararı doğrultusunda yeniden gözden geçirmesini istedi.

 

 

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#Almanya#BAVYERA#Avrupa İlaç Ajans