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HABERLERAvrupa Haberleri

Yaşlılar yalnızlaşıyor

#Federal İstatistik Dairesi#Almanya Yaşlılık#AVRUPADAN HABERLER
Yaşlılar yalnızlaşıyor

Almanya’da 65 yaş üstü her 3 kişiden birinin giderek yalnız yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre özellikle ölüm nedeniyle eş veya partnerlerini kaybedenlerin çoğunlukla yalnız yaşamaya mahkûm olduğu belirtiliyor.

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İSTATİSTİK dairesinden açıklanan verilere göre, Almanya’da yaşı 65’in üstünde olan toplam 5.9 milyon insan tek başına yaşıyor. Bu rakamın 20 yıl önce 5.1 milyon dolayında olduğu belirtilen açıklamada, yalnız yaşayan yaşlı insan sayısının son 20 yılda yüzde 14 artış gösterdiği belirtildi. Yalnız yaşayan insanların büyük çoğunluğunun kendi evlerinde, yüzde 4 gibi kısmın ise bakımevi veya yaşlılar yurdunda ikamet ettiği vurgulanan açıklamada, 65 yaşın üstündeki vatandaş sayısının 18.3 milyon dolayında olduğu, bunun da genel nüfusun yüzde 22’sine tekabül ettiği belirtildi. Yaşlılarla ilgili istatistik paylaşımının 1 Ekim Yaşlılar Günü’ne istinaden yapıldığı kaydedildi. 

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#Federal İstatistik Dairesi#Almanya Yaşlılık#AVRUPADAN HABERLER