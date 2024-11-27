Yaşlı sürücüler daha az kaza yapıyor

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RAPOR göre, 65 yaş ve üzeri sürücüler, 2023 yılında kazaya karıştıkları vakaların yüzde 68’inde başlıca sorumlu olarak kaydedildi. Bu oran, yaş ilerledikçe artış gösterdi. 75 yaş ve üzeri sürücülerde bu oran yüzde 76’ya ulaştı. 65 yaş altı sürücülerde asli kusurlu olma oranı yüzde 55’te kaldı. Öte yandan, yaşlı bireylerin genel nüfus içindeki payına oranla trafik kazalarına daha az karıştıkları belirtildi. 2023 yılında 65 yaş ve üzeri toplam 79 bin 101 kişi yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarına dahil oldu. Bu rakam, tüm kaza mağdurlarının yalnızca yüzde 15.2’sini oluşturuyor.

KAZA NEDENLERİ DEĞİŞİYOR

Federal İstatistik Ofisi, yaşlıların trafik kazalarına daha az karışmasını, gençlere oranla daha seyrek trafiğe çıkmalarına bağlıyor. Kazaların nedenleri açısından da yaş grupları arasında farklılıklar var. İstatistiklere göre, yaşlı sürücüler sıklıkla diğer araçlara yol vermemek, dönüş veya geri manevralarda hata yapmak gibi nedenlerle kazalara sebebiyet veriyor. Buna karşın, genç sürücüler ise hız sınırını aşmak veya alkol etkisi altında araç kullandıkları için daha çok kaza yapıyor.