Yaşlı bakımında maddi destek artıyor

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BAKIMA muhtaç olan her beş kişiden dördüne evde, ailesi veya yakınları tarafından bakılırken, yaklaşık 800 bin kişi, bakım veya huzurevlerinde yaşıyor. DESTATIS tarafından yapılan saptamaya göre, bakım hizmeti alanların yüzde 80’i 65 yaş. Bakıma muhtaç olanların yüzde 62’sinin kadın olduğu bilgisini de verdikten sonra 1.1.2017 tarihinde bakıma muhtaçlık tanımının yenilenmesiyle bu kapsama giren insanların sayısının önümüzdeki yıllarda da artmasının beklendiğini belirtmiş olalım. Diğer bir ifadeyle, son yıllarda gündemden düşmeyen yaşlı bakımı konusu, önümüzdeki yıllarda da gündeme damgasını vurmaya devam edecek.

BAKAN SÖZ VERDİ

Başbakanlık görevine veda etmeye hazırlanan Angela Merkel liderliğinde hükümette Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Jens Spahn, son yıllarda artan bakım ihtiyacını karşılamakta zorlanan yaşlı bakım sistemini 2021 yılında reforme etme sözü verdi. Bakım alanında planlanan değişiklikler kapsamında, bakıma muhtaç olanlara daha fazla maddi yardım yapılması, sağlık ve bakım personelinin aylıklarının artırılması ve bakımevinde kişilerin payına düşen katkı payının düşürülmesi hedefleniyor. Şimdi sıra, kamuoyuna verilen bu sözlerin yerine getirilmesine geldi.

HANGİ KANUNLAR DEĞİŞİYOR?

Adım adım hayata geçirileceği açıklanan bakım sigortası reform yasasının neleri kapsadığını, sizler için araştırdık. 12.07.2021 tarihinde Alman Resmi Gazete’de detayları yayımlanan, ancak henüz yürürlüğe girmeyen ‘Sağlık Hizmetlerini Geliştirme’ adını taşıyan reform yasası, bakım sigortası ile ilgili uygulamaları düzenleyen XI No’lu Sosyal Kanun Kitabı, sağlık sigortası uygulamalarının düzenlendiği V No’lu Sosyal Kanun Kitabı ve hastane işletme hukukuna ilişkin bir dizi yenilikler öngörüyor.

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FİNANSMAN KAYNAĞI

Merkel hükümeti tarafından gider ayak karara bağlanan ve 25.6.2021 tarihinde Eyaletler Meclisi’nde de onaylanan reform yasası kapsamında, 2022 yılından itibaren bakım sigortasının finansmanı için federal düzeyde 1 milyar euro kaynak ayrılacak. Ayrıca, bakım sigortası kesintisi, çocuksuz olan sigortalılar için artacak. Buna göre, 23 yaş ve üzerinde olan sigortalılardan çocuksuz olanlar, bakım sigortası primine ek olarak yatırdıkları katkı payı 0.1 puan artırılacak. Bilindiği gibi, 1.1.2021’den bu yana bakım sigortasına kesilen aidat oranı tüm sigortalılar için brüt gelirin yüzde 3.05’i olarak belirlenmişti. Çocuksuz çalışanlara uygulanan yüzde 0.25’lik ek katkı payı ile aidat oranı toplamda yüzde 3.30 seviyesine çıkıyor. Merkel kabinesinin Sağlık Bakanı Jens Spahn, Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil arasında üzerinde uzlaşılan reform yasası uyarınca, çocuksuz çalışanlardan kesilen yüzde 3.3 oranındaki bakım sigortası aidatı 0.1 puan artırılarak yüzde 3.4 seviyesine çıkacak.

TOPLU SÖZLEŞME ŞARTI GİDERLERİ

Bakım için gerekli olan yardımcı araç ve gereç seçimi konusunda bakım personeline daha çok yetki verilmesini de öngören reform yasası uyarınca, 1.09.2022’den itibaren bakım personelini sadece toplu sözleşmeye veya kiliselere bağlı kuruluşlar için geçerli olan tarifeye göre aylık ödemesi yapan bakım kuruluşlarına işletme ruhsatı verilecek. Yine aynı reform yasası çerçevesinde, 01.07.2023’ten itibaren ülke genelinde, bakımevlerinde ve hastanelerde görev alan personel sayılarına ilişkin bildirim zorunluluğu getirilecek. Huzurevlerinde ve hastanelerde bakılan ve tedavi gören yaşlı ve hastaların bakım ihtiyacına göre hizmet verecek personelin sayısı belirlenecek. Bu yolla istihdam açığı tespit edilen hasta ve yaşlı bakım kuruluşlarında yeni istihdam yolunun önü açılması hedefleniyor.

DEVAM EDECEK: Bakım derecelerine göre verilen bakım parası ne kadar artacak?

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YATIRIM GİDERLERİ İÇİN

AYDA EK 100 EURO DESTEK

YATILI servis hizmeti sunan bakım ve huzurevleri tarafından hastalara veya yaşlılara fature edilen yatırım giderlerinin karşılanmasında XI No’lu Kanun Kitabı uyarınca, eyalet bütçelerinden de destek sağlanıyor. Bu yıl hazırlanan ancak henüz yürürlüğe girmeyen reform paketi kapsamında gelecekte bakıma muhtaç olanlar ile yakınlarının, hizmet aldıkları bakım kuruluşunun yatırım giderleri konusunda üzerlerindeki maddi külfet resmen azaltılacak. Bunun için bakıma muhtaç olanlara aylık 100 euro tutarında ek yardımla, söz konusu yatırım giderleri kaynaklanan maddi yükün azaltılması hedefleniyor.

Bakıma muhtaç olanlara ve yakınlarına ayrıca, huzurevi arayışında daha fazla destek verilecek. Bu amaçla yeni oluşturulacak bir internet platformunda, huzur ve bakım evleri açık yatak ve oda sayılarını duyurabilecekler. Bakım ihtiyacı olanlar, kısa yoldan hangi huzurevinde açık yer bulunduğunu zaman kaybetmeden görebilecekler. Huzurevleri de, her gün, açık yatak kapasitelerini her gün güncelleştirmekle yükümlü olacaklar.

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BUNA HAZIRLIKLI OLUN!

BU KIŞ YAKIT PARASI

CEP YAKACAK

TÜM dünyada olduğu gibi Avrupa’da gaz, petrol ve elektrik fiyatları fahiş oranda artıyor. Enerji üretim maliyetlerindeki artışlar elbette konutlardaki ısınma giderlerine de yansıyacak. Diğer bir ifadeyle, önümüzdeki kış aylarında evini ısıtmak isteyenleri büyük oranda artan yakıt giderleri bekliyor. Kötü haber tez zamanda yayılırken, konut sahipleri şimdiden zorlu kış günlerine hazırlık yapmaya başladılar bile.

GAZ VE FUEL OIL’E ZAM

Fiyat ve kalite karşılaştırma sitesi Vervox tarafından yayımlanan bir analize göre, gaz fiyatları yarı yarıya artarken, fuel oil fiyatı geçen yıla göre dörtte bir oranında artarak, yaklaşık yüzde 87 oranında yükseldi. Diğer bir ifadeyle, yıllık gaz tüketimi 20 bin kilowatt saati bulan haneler, Ekim 2021 itibariyle yılda ortalama 1.402 euro yakıt parası ödemek zorunda olacak. Geçen yılın aynı döneminde, aynı miktardaki gaz tüketimi için ödenen fatura 1.094 euro tutuyordu. Bu da yaklaşık yüzde 28.2’lik bir artış anlamına geliyor. Zammın nedeni olarak toptancı fiyatının baş döndürücü hızla artması gösteriliyor.

Benzer artış fuel oil’de de görülmektedir. Ekim 2020’de fuel oil maliyeti litre başına 42.45 euro iken, bu kış sezonunda ise fuel oil’in litre fiyatı 79.19 euroya fırladı. Bu da yüzde 86.5’lik zamma tekabül ediyor. Yani 20 bin litrelik fuel oil tankı bulunan konutlar için yıllık ek yakıt maliyeti 735 euroya çıkacak.