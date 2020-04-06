Yaşlı Almanlardan Müslüman gençlere teşekkür

YARDIM ekibinde bulunan Osman Bilgili ise din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan koronavirüse karşı mücadele kapsamında evinden çıkamayan komşularına yardım ettiklerini söyledi. Risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan ‘Komşuna yardım et’ kampanyasını arkadaşlarıyla birlikte Wiesbaden’de başlattıklarını belirten Bilgili, şöyle konuştu: “Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Müslüman, Hıristiyan ayırımı yapmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştık. İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik. Doktorlar, yaptığımız bu ziyaretten oldukça memnu oldular, ‘Normal şartlarda tekrar bekleriz’ dediler.”