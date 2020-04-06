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Avrupa
İskender GÜNGÖR, DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Yaşlı Almanlardan Müslüman gençlere teşekkür

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Yaşlı Almanlardan Müslüman gençlere teşekkür
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Almanya’nın Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri tek bir çatıda toplanarak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı. Kapısını çalan Müslüman gençleri karşısında gören bir Alman vatandaşı, “Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?” diyerek ağlamaya başladı. Gözyaşlarına boğulan Alman vatandaşı, “Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim” dedi, sonra da teşekkür etti.

YARDIM ekibinde bulunan Osman Bilgili ise din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan koronavirüse karşı mücadele kapsamında evinden çıkamayan komşularına yardım ettiklerini söyledi. Risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan ‘Komşuna yardım et’ kampanyasını arkadaşlarıyla birlikte Wiesbaden’de başlattıklarını belirten Bilgili, şöyle konuştu:

Yaşlı Almanlardan Müslüman gençlere teşekkür
“Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Müslüman, Hıristiyan ayırımı yapmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştık. İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik. Doktorlar, yaptığımız bu ziyaretten oldukça memnu oldular, ‘Normal şartlarda tekrar bekleriz’ dediler.”
Yaşlı Almanlardan Müslüman gençlere teşekkür

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