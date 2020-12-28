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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Yaşlı adam camdan atlayarak kurtuldu

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Yaşlı adam camdan atlayarak kurtuldu
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Almanya’nın Karlsruhe kentinde yangından canını kurtarmak için camdan atlayan 73 yaşındaki bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Karlsruhe İtfaiye Teşkilatı’ndan alınan bilgiye göre, apartmanın birinci katında yaşayan 73 yaşındaki emeklinin evinde yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangından canını kurtarmak için camdan atlayan yaşlı adamın bazı kemikleri kırıldı. Vücudunda kısmen yanıklar da bulunan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Yangından başka yaralanan olmazken, tedbir amaçlı olarak bina boşaltıldı. Bina sakinleri yurtlara yerleştirildi. Binada yaklaşık 50 bin euroluk maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

 

 

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