Yaşlanmaya karşı mRNA teknolojisi

BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, korona aşısını geliştirirken kullandıkları mRNA teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bild gazetesine konuşan Prof. Dr. Şahin, mRNA teknolojisinin kullanım alanının geniş olduğunu belirtirken, bu teknolojisiyle organların yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini söyledi. “Yaşlanmak da biyolojiktir. On yıl önce cilt hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanabileceği, yani gençleştirilebileceği zaten görülüyordu. Bu tür faktörler, hücrelere mRNA aracılığıyla da dahil edilebilir. Yaşlı insanları, bilim kurgu filmlerindeki gibi birdenbire genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki de hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların yaşlanma sürecini tamamen ya da kısmen tersine çevirebileceksiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz.”

Başbakan Angela Merkel, Marburg’daki BioNTech tesislerini ziyaret edip Prof. Dr. Şahin ile Dr. Türeci’den çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

ACİLİYET KANSERDE

Prof. Dr. Özlem Türeci ise mRNA teknolojisiyle çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilmesinin, durumun aciliyetinin kavranılması ve konuyla bağlantılı kurumların iş birliğinde çalışmasına bağlı olduğunu ifade etti: “Bunun için gereken hızın ve ek kaynakların -yetkililerle birlikte- başka terapilere aktarılmasını diliyoruz. Ayrıca kanser söz konusu olduğunda yüksek düzeyde aciliyetimiz var. Kovid-19 buna göre muhtemelen oldukça basit bir hedefti. Yeni başarının ön koşulu, bir hastalığın biyolojisini çok kesin bir şekilde anlamamızdır.” BioNTech, geliştirdikleri aşının 5-11 yaş gurubu arasındaki çocuklardaki sonuçlarını eylül sonunda tanıtacak. Bu konuda da açıklama yapan Dr. Türeci, bu yaş gurubu için yetişkinlere uygulanan dozun yaklaşık üçte birini kullandıklarını kaydetti. Prof. Dr. Şahin ise virüsün kötü bir sürpriz yapıp hızlı bir şekilde değişmemesi ve aşılamanın artırılması durumunda sonbahar ve kış aylarında koronavirüs salgınının hafif geçeceğini kaydetti. KİTAP SALI GÜNÜ PİYASADA

Prof Dr. Uğur Şahin ile Dr. Türeci’nin mRNA teknolojisiyle geliştirdikleri koronavirüs aşısının hikâyesinin anlatıldığı ‘Projekt Lightspeed’ (Işık Hızı Projesi, BioNTech Aşısına Giden Yol ve Yarının Tıbbı’ adlı kitap ise salı günü Rowohlt Yayınevi’nden piyasaya çıkıyor. Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci, kitabı Financial Times gazetesinden Joe Miller ile birlikte kaleme aldı. Miller, 2020 mart ayından bu yana Türeci ve Şahin’in aşı geliştirme süreçlerini takip etti. Kitapta, BioNTech’in mRNA teknolojisiyle koronaya karşı aşı geliştirme çalışmaları, ilaç sanayisinin en büyük isimlerinden birini ikna süreçleri, Avrupa Birliği ve ABD ile yapılan aşı pazarlıkları gibi konular anlatılıyor. Gazeteci Joe Miller kitap için, Şahin ve Türeci’nin yanı sıra BioNTech çalışanları, siyaset ve bilim dünyasından 50 kişiyle de söyleşi yaptı.