Yaşlanmaktan korkmuyor
33 yıldır podyumlarda ve televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü Alman model Claudia Schiffer, 50 yaşına giriyor. Dünyanın en çok kazanan modeli olarak da ün yapan Schiffer, 25 Ağustos salı günü 50’nci doğum gününü kutlayacak.
YENİ yaşıyla ilgili konuşan Schiffer, “50 yaşında olduğum için mutluyum ve hayatımda hiç bu kadar kendimi mutlu hissetmemiştim” sözleriyle yaşlanmaktan korkmadığı mesajını verdi.Kariyeriyle ilgili de konuşan ünlü model, “Eskiden çok rekabet vardı. Ancak insanlar birbirine yardımcı olur ve sorunları dayanışarak çözerdi” dedi. Babası gibi hukuk eğitimi alıp avukat olmayı kendisine hedeflediğini söyleyen Schiffer, hiç aklında yokken manken olduğunu anlattı. Parisli modacı tarafından bir gece kulübünde dans ederken tesadüfen keşfedildiğini söyleyen Schiffer, “Davet üzerine içimdeki şüpheyle Paris’e gittim. Sonra şehrin her yerine fotoğraflarım asılınca biraz utandım ama hoşuma da gitti” dedi.Londra’da yaşayan ve tahmini 200 milyon Euro servete sahip olan Schiffer, evli ve üç çocuk annesi.
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