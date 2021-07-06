Yasemin’in dedesi: ‘Yerini bilsem şikâyet ederim’

ALMANYA’nın Bremen kentinde nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre 8 milyon euro ile ortadan kayboldu. Gündoğan’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Gündoğan’ın, Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Neneli Mahallesi’nde yaşayan babaannesi Fethiye Gündoğan, olayla ilgili konuştu. Torununun böyle bir olaya karıştığına inanamadığını belirten Gündoğan, “Benim torunum işinde, gücünde olan birisiydi. Ekonomik olarak da durumu iyiydi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Torunum daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum. İnşallah canına bir şey gelmez” dedi.



‘BU İŞİN ARKASINDA...’

Dede Mehmet Gündoğan ise yaşananları 3 gün önce öğrendiğini belirterek, “Ne olduğunu, neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Torunum bu karakterde biri değil. İnanın, yerini bilsem polise şikâyet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz. Bu işin arkasında mafya veya başka birilerinin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah canına bir şey gelmeden bulunur” diye konuştu.