Yasaya rağmen kalifiye iş gücü açığı büyük!

ÜLKE genelinde büyük şirketlerin yüzde 54’ünün 2021 yılında da vasıflı iş gücü konusunda darboğaza gireceği tahmin ediliyor. Bertelsmann Vakfı’nın farklı büyüklükteki şirketleri kapsayan araştırması, 2020 yılında şirketlerin yüzde 55’inin vasıflı elemana ihtiyaç duyduğunu ancak daha az vasıflı elemanı bünyesinde barındırdığını ve bu nedenle verim kaybına uğradığını ortaya koydu. Çalışma ajansının verilerine göre ise Almanya’da en çok aranan nitelikli elemanlar grubu arasında bir meslek eğitimini tamamlamış olanlar oluşturuyor. Meslek eğitimi tamamlamışlara olan ihtiyaç yüzde 37. Şirketlerin üniversite mezunlarına olan ihtiyacı ise yüzde 27.

YURT DIŞINA YÖNELMEDİLER

Bertelsmann Vakfı Göç Uzmanı Matthias Mayer “Vasıflı elemana büyük çaptaki şirketler küçük çaptaki şirketlere göre daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle sağlık alanında ve inşaat sektöründe kalifiye eleman açığı bulunuyor” dedi. Şirketler yeni yetişmiş vasıflı eleman bulamayınca çözüm olarak kendi çalışanlarını eğitme yolunu seçtiğini söyleyen Mayer, şirket yönetiminin var olan vasıflı elemanı kaybetmemek için çalışma saatlerinde esnekliğe de önem verdiğini kaydetti.

EN BÜYÜK SIKINTI DİL

Vasıflı eleman açığını kapatmak için yurt dışına yönelme de beklentinin altında oldu. Açığın sadece yüzde 17’si oranında yurt dışında karşılanma eğilimi gösterildi. En az kalifiye eleman aranan ülkelerin başında ise Afrika ülkeleri geliyor. Yurt dışında vasıflı eleman getirmenin önündeki en büyük sıkıntı olarak ise dil görülüyor.