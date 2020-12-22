Yasaya rağmen ev sahipleri kiraları düşürmemekte direniyor

BERLİN, Almanya’da kiraları düşüren yasayı çıkaran ilk ve tek eyalet oldu. 2019 yılında çıkarılan yasa yürürlüğe girdiğinden beri, konutlar fahiş fiyatlarla kiraya verilemiyor. 23 Kasım’dan beri de yüksek kira ödeyen kiracılar, ev sahiplerinden kiralarının düşürülmesini talep ediyor. Kimi ev sahipleri yasaya rağmen yüksek kira taleplerinde direniyor. Senatörlükten yapılan açıklamaya son bir ay içinde yaklaşık 900 kiracı ile ev sahibi arasında uzlaşma sağlanamadığı için yetkililer devreye girdi.

897 BAŞVURU YAPILDI

Berlin Konut İdaresi’nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 897 kiracının, ev sahibiyle uzlaşma sağlayamadığı için senatörlüğe başvurduğu belirtildi. Senatörlük ev sahiplerinden konuyla ilgili savunma istediği de belirtilen açıklamada “Yasa kira artışını fahiş rakamlara çıkmasını engelleyen en iyi mesaj oldu. 23 Kasım’dan beri de yürürlüğe giren yasanın ilgili maddesi yüksek kiraları sosyal konut seviyesine çekilmesini sağlıyor” denildi. Senatörlük aşırı yüksek kiraların düşürülmesine yanaşmayan ev sahiplerine karşı kiracıları korumak amacıyla hukuki destek ve danışmanlık hizmeti de sunuyor.

340 BİN KİRACI FAYDALANACAK

Sol Partili Şehir Planlama ve Konut Senatörü Sebastian Scheel “Bizim hesaplarımıza göre yasadan faydalanacak 340 bin kadar kiracı bulunuyor” dedi. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra senatörlük, yasanın kiracılara anlatılması konusunda 29 kişiyi görevlendirdi. 29 görevlinin 18’i ise sadece yüksek kiralar konusunda kiracılara danışmanlık hizmeti sunuyor. Talebin yüksek olması nedeniyle senatörlük ilkbahar aylarına kadar 20 kişiyi daha görevlendirmeyi planlıyor.

BEŞ YIL YÜRÜRLÜKTE

Kira artışını durduran yasa bu yılın şubat ayında yürürlüğe girdi. Yaklaşık 1 milyon 500 bin konutu kapsayan geçici yasa, 2025 yılına kadar yürürlükte kalacak. Yeni kiraya verilecek konutlarda ev sahipleri en fazla çevredeki en yüksek kira bedelini emsal alabiliyor. Semteki kiralardan daha fazlasını isteyemiyor. 23 Kasım’dan beri de yüksek kira ödeyenlere aradaki fark iade ediliyor.