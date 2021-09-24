Yaşar Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimle yeni akademik yıl heyecanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERAvrupa Haberleri

Yaşar Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimle yeni akademik yıl heyecanı

#Yaşar Üniversitesi#Ahmet Yiğitbaşı#Cemali Dinçer
Yaşar Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimle yeni akademik yıl heyecanı

Yaşar Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törenle başladı. Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, salgın nedeniyle 1.5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitimin başlandığı kampüste yeniden birlikte olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Haberin Devamı

AKADEMİK yıl açılış törenine Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmazer ile akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Törende bu yıl üniversiteye dereceyle giren öğrencilere plaket ve hediyeler de verildi.

Yaşar Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimle yeni akademik yıl heyecanı

‘ACIMIZIN TARİFİ YOK’
Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Geçtiğimiz haziran ayında aramızdan ayrılan ve Yaşar Üniversitesi’nin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Mütevelli Heyet Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu’nu özlemle ve rahmetle anmak isterim. Çok yakın bir tarihte bizleri derinden sarsan, ani ve tarifi olmayan bir kayıp daha yaşadık. Türk sanayisi başta olmak üzere, üniversitemize de birçok katkısı bulunan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar’ın vefatının ardından bir şeyler söyleyebilmek oldukça güç. Çok zamansız, çok genç bir kayıp oldu. Acımızın tarifi yok. Yenilikçi ve geleceği öngörebilen kimliği ile üniversitemizin özellikle AR-GE projelerine ve öğrencilerimizle öğretim elemanlarımızın girişimcilik projelerine her zaman destek olmuştur. Ruhları şad olsun” dedi.

İNOVASYON VE ARG-GE’NİN ÖNEMİ
Yiğitbaşı, “Bugün burada, kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’ın vizyonu ile genlerimize işleyen ve Yaşar Üniversitesi’nin önemli sac ayaklarından birisi olan sürdürülebilirlik konusunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sürdürülebilirlik kavramı, 3 temel unsurdan oluşmakta. Çevresel Yönetim, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim. Çevresel Yönetim, yeşil enerji, enerji verimliliği ve geri dönüşüme odaklanmaktadır. Bu yıl yaşadığımız yangın ve sel felaketleri gibi birçok doğal afet bize doğayı koruma bilincinin önemini hatırlatmakta, önlem alınmazsa bu durumun ciddi sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Üniversite olarak bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2016 yılında TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandık. Bu, bizler için bu yolda atılmış büyük bir adım olmuştur. Bir diğer unsur olan ekonomik büyüme, inovasyon ve AR-GE’nin önemine dikkat çekmektedir. Akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER’in kurucuları arasında yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının üçüncü unsuru olan Sosyal Gelişim ise istihdam yaratma, beceri geliştirme, eğitim gibi konulara yönelmektedir. Bu kapsamda ana hedefimiz; sektör ihtiyaçlarına yönelik açılan bölümlerden, mezun olarak iş arayan değil iş için aranan yetkin mezunları sektöre yetiştirmektir” diye konuştu.

Haberin Devamı

SELÇUK YAŞAR KAMPÜSÜ BÜYÜYOR
Yaşar Üniversitesi’nin yakın gelecekteki projelerine de değinen Yiğitbaşı, “Selçuk Yaşar Kampüsü Yeniden Yapılandırma Projesi’ni başlatmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Kasım ayında inşaatına başlamayı planladığımız yeni eğitim binamızda, dersliklerden laboratuvarlara kadar toplam 30 bin metrekare alana daha sahip olacağız. Bu proje sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde; suyu, enerjiyi ve kaynakları verimli şekilde kullanan, yüksek iç mekân ve hava kalitesine sahip bir yapı olarak LEED kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilecek” dedi.

Haberin Devamı

Yaşar Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimle yeni akademik yıl heyecanı

“KAMPÜS RUTİN YAŞAMINA DÖNDÜ”
Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de konuşmasında, Selim Yaşar ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu’nu anarak kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Dinçer, “Nihayet sizlerle yüz yüze birlikte olmak büyük bir mutluluk. Sonunda kampüsümüz öğrenci sesleriyle derse yetişmek için acele yürüyüşlerle öğle arası sohbetleriyle rutin yaşamına döndü. Tabii ki maske kullanımımız ve bu şekilde kendimizi ve birbirimizi koruma çabamız sürüyor. Bu çaba sayesinde bu dönemi sağlıkla atlatmayı diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

DİJİTAL OBEZİTE KAVRAMI
‘Dijital Obezite’ kavramına değinen Prof. Dr. Dinçer, “İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde, tüm alışkanlıklarımızla birlikte en çok değişen de dijital platformlarda daha fazla yer almak, toplantılarımızı, derslerimizi gerek işle ilgili gerek de sosyal, iletişimimizi dijital ortama taşımak oldu. Son günlerde, yeni bir kavramla karşılaşıyorum; dijital obezite. Hayatımıza yeni giren dijital obezite kavramı, aşırı ve sağlıksız zihin şişmanlığı anlamı taşıyor. Nasıl ki vücuda yakabileceğinden fazla miktarda kalori yüklemesi obeziteye neden oluyorsa aynı şekilde zihne kullanabileceğinden fazla miktarda, özellikle gereksiz ve yararsız, bilgi ve bildirim yüklemesi de dijital obeziteye neden oluyor. Aşırılıktan uzaklaşıp dengeyi bulmalıyız. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Nasıl ki obezitenin tedavisi yemek yemeyi tamamen bırakmak değil dengeli beslenme alışkanlığı kazanmak ise dijital obezitenin çözümü de dijital ile olan bağlantıyı kökten kesmek değil dijitali doğru miktarda ve yapıcı amaçlar için kullanmaktır. Tabii ki teknolojinin var olma sebeplerinden birinin insan hayatını daha ileriye taşımak olduğunu unutmadan. Sürdürülebilir olan budur” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşar Üniversitesi#Ahmet Yiğitbaşı#Cemali Dinçer