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HABERLERAvrupa Haberleri

Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yılda uluslararası öğrenci heyecanı

#Yaşar Üniversitesi#Ahmet Yiğitbaşı#Avrupadan Haberler
Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yılda uluslararası öğrenci heyecanı

Yaşar Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törenle başladı. Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, salgın nedeniyle bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze eğitimin başlandığı kampüste yeniden birlikte olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öte yandan, koronavirüs salgını sürecinde ara verilen uluslararası öğrenci hareketliliği yeniden başladı. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya birçok öğrenci eğitim için Yaşar Üniversitesi’ni tercih etti.

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TÖRENde konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’ın vizyonu ile genlerimize işleyen ve Yaşar Üniversitesi’nin önemli sac ayaklarından birisi olan sürdürülebilirlik konusunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sürdürülebilirlik kavramı, 3 temel unsurdan oluşmakta. Çevresel Yönetim, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim. Çevresel Yönetim, yeşil enerji, enerji verimliliği ve geri dönüşüme odaklanmaktadır. Bu yıl yaşadığımız yangın ve sel felaketleri gibi birçok doğal afet bize doğayı koruma bilincinin önemini hatırlatmakta, önlem alınmazsa bu durumun ciddi sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bu kapsamda ana hedefimiz; sektör ihtiyaçlarına yönelik açılan bölümlerden, mezun olarak iş arayan değil iş için aranan yetkin mezunları sektöre yetiştirmektir” dedi.

Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yılda uluslararası öğrenci heyecanı

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Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yılda uluslararası öğrenci heyecanı

‘KAMPÜS RUTİN YAŞAMINA DÖNDÜ’
Rektör Prof. Dr. Dinçer ise öğrencilere seslenerek, “Nihayet sizlerle yüz yüze birlikte olmak büyük bir mutluluk. Sonunda kampüsümüz öğrenci sesleriyle derse yetişmek için acele yürüyüşlerle öğle arası sohbetleriyle rutin yaşamına döndü. Tabii ki maske kullanımımız ve bu şekilde kendimizi ve birbirimizi koruma çabamız sürüyor. Bu çaba sayesinde bu dönemi sağlıkla atlatmayı diliyorum” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yılda uluslararası öğrenci heyecanı

60 ÜLKEDEN 110 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI
Yaşar Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılına uzun süredir misafir edemediği uluslararası öğrencilerle birlikte başladı. Uluslararası bir kent üniversitesi olma yolunda ilerleyen Yaşar Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dünyanın dört bir yanından gelen 235 yabancı öğrenci eğitim görüyor. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle, bir süredir yurtdışından yeni öğrenci alımı yapılmayan Yaşar Üniversitesi, bu sene değişim programıyla ve tam zamanlı eğitim için gelen öğrencilere kapılarını açtı. Bir buçuk yıllık aradan sonra Güney Kore’den Fransa’ya, Zimbabwe’den Kazakistan’a yaklaşık 60 ülkeden gelen 110 öğrenci İzmir’de yeni eğitim hayatlarına başladı.

Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yılda uluslararası öğrenci heyecanı

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ÖĞRENCİLER İZMİR’DEN OKUMAKTAN MUTLU
Zimbabwe’den Türkiye’ye gelerek Tawananyasha Tembani, bu yıl Yaşar Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam edecek. Türkiye’de doğup daha sonra uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Emre Denson ise, doğduğu şehre üniversite eğitimi için döndü. Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başlayan Denson, “Ülkeyle hasret gideriyorum. Ailem burada, onları özlemiştim. Amerika’da devlet üniversitesine gidiyordum, orada yaşı benden çok büyük olan insanlarla aynı sınıflarda eğitim görüyordum. Burada yaşıtlarımla okumak güzel bir şey. Uzun yıllar orada kaldıktan sonra Türkçem biraz bozulmuştu ama bir ay sonra hemen geri geldi. Burada olduğum için mutluyum” diye konuştu. Kazakistan’ın en büyük şehri olan Almatı’dan gelen Lidiya Zikirya ise Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim alacak.

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Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yılda uluslararası öğrenci heyecanı

Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yılda uluslararası öğrenci heyecanı

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#Yaşar Üniversitesi#Ahmet Yiğitbaşı#Avrupadan Haberler