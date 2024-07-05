Yaşar Üniversitesi etki sıralamasında dünya listesinde

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THE Etki Sıralaması, küresel ölçekteki üniversitelerin Birleşmiş Milletler tarafından ortaya koyulan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ndeki 17 amacı gerçekleştirme başarısını değerlendiriyor. Her sene yayımlanan raporda; üniversitelerin, toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüyor. Farklı başlıklara ayrılan üniversite etki sıralamasına bu yıl 125 ülkeden 2 bin 152 üniversite dahil edildi. Türkiye’den ise 61 devlet, 30 vakıf, 1 özel üniversite listede yer aldı. Yaşar Üniversitesi, listeye 8 başlıkta girerek başarısını yeniledi.

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