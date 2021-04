Yaşar Üniversitesi 20 yaşında…

ÜNİVERSİTENİN sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlanan çevrimiçi törende konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın, ‘En büyük ideallerimden birisiydi’ diyerek andığı Yaşar Üniversitesi, 20. yılında. Geçtiğimiz 20 yıl içinde, sarsılmaz iradesi ile üniversitesinin her zaman en büyük destekçisi olan Selçuk Yaşar, Yaşar Üniversitesi’nin Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından biri olmasının haklı gururunu yaşıyor. Bu vesileyle kendisine şükranlarımızı sunmak istiyorum” dedi.



‘DEĞİŞİM YARATAN BİREYLER YETİŞTİRMEK...’

Ahmet Yiğitbaşı, “20. yılımızı tamamlarken, iyi bir eğitim verebilmenin gereklerini biliyoruz. Dünya ile entegre, kendine güvenen, yaşadığı topluma duyarlı, başardıkları ile yetinmeyen ve sürekli yenilik arayan bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Gelecek, her yeni günde yeniden tasarlanıyor. Değişimi izleyen değil, değişimi yaratan bireyler yetiştirerek, ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi sağlayabileceğimize olan inancımızla rotamızı çiziyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve belirlediğimiz hedeflerin temelinde de bu duygular yatıyor. Tüm bu unsurlar, bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında kariyerlerine devam eden mezunlarımızı görmek, onların başarılarına tanıklık etmek, çalışmalarımızda doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor” diye konuştu.

UZAKTAN EĞİTİMİ EN İYİ YÖNETEN ÜNİVERSİTELER ARASINDA

Yaşar Üniversitesi’nin pandemi sürecinde uzaktan eğitimi en iyi yöneten üniversiteler arasında yer aldığını söyleyen Ahmet Yiğitbaşı, “Uzun yıllardır uzaktan eğitim için altyapı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bağımsız bir araştırma kurumunun yaptığı çalışmaya göre, pandemi sürecinde uzaktan eğitimi en iyi yöneten ve yürüten üniversiteler arasında yer almanın gururunu yaşadık. 2020 yılı insanların hayatında kitap ayracı gibi yer edecek bir dönem. Bizler de karşımıza çıkan zorlukları, gelişmeye birer fırsat kabul ederek, yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle daha güçlü bir şekilde, eğitim bayrağını gelecek nesillere gururla aktarmak için çalışıyoruz. Bu süreçte de farklı yeteneklere sahip, farklı bakış açıları olan ve buna rağmen aynı hedef doğrultusunda birbiriyle uyum içinde hareket eden çok iyi bir takım olduk” diye konuştu.

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİME BAŞLAYACAK

Üniversitelerin, dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olduklarını belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise düşüncelerini şöyle ifade etti: “Üniversitemizde, 20 yıldır, gündemdeki gelişmelere ve dönüşümlere hizmet eden önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin önümüzdeki akademik yılda eğitime başlaması planlanıyor. Bu fakülte; dünyanın ve ülkemizin doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmek ve inovatif teknolojilerle toplumun ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini en verimli şekilde sağlamak amacıyla kuruldu. Fakültemizin öncelikli hedefi; üniversitemizin eğitim kalitesi, modern ve teknolojik altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olacak. Aynı zamanda Yaşar Topluluğu’nun tarım ve gıda sektörlerindeki deneyimlerinden faydalanarak bir sinerji yaratmayı da hedefliyoruz. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 2016 yılından bu yana aralıksız olarak yer almaya devam ediyoruz. Üniversitemizin Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen ve özümseyen, ülkesini seven ve ona her alanda katkıda bulunan birçok aydın ve yönetici yetiştiren bu anlamlı yolculuğunun bir ferdi olmaktan büyük bir onur duyuyorum. 20 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da yolumuza ilk günkü heyecanımızla, artan özgüvenimizle ve ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ilkeleriyle devam edeceğiz. Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” Törende ayrıca ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ödülleri kapsamında başarılı idari birimler, temsiliyet başarısı, eğitimde başarı, başarılı araştırmacı ve akademik onur ödülleri de verildi.