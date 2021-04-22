Yasanın iptali için başvuru yapıldı

Hür Seçmenler Partisi’nin yanı sıra Berlin’de avukatlık yapan Claus Pinkerneil, yasanın iptali için mahkemeye başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada dün Federal Mecliste kabul edilen bugün de Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden onay alan yasanın imzalanarak yayımlanması için resmi gazeteye gönderildiği belirtildi.