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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 22.04.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Yasanın iptali için başvuru yapıldı

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Yasanın iptali için başvuru yapıldı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası’nın iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat edildi.

Hür Seçmenler Partisi’nin yanı sıra Berlin’de avukatlık yapan Claus Pinkerneil, yasanın iptali için mahkemeye başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada dün Federal Mecliste kabul edilen bugün de Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden onay alan yasanın imzalanarak yayımlanması için resmi gazeteye gönderildiği belirtildi.

 

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