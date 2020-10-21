Yasalaşırsa WhatsApp konuşmaları...

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu, İç İstihbarattan Sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Federal Haber Alma Servisi (BRD) ve Askeri İstihbarat Teşkilatı’na (MAD) yazışmaları okuma izni veren tasarıyı kabul ederek Federal Meclis’e gönderdi. Koalisyon hükümeti ortakları Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetiminin üzerinde uzlaşmaya vardığı tasarı, iç istihbarat ile askeri istihbaratın birbiriyle koordineli çalışmasına da olanak tanıyor.

MUHALEFET TEPKİLİ

Tasarıda, Federal Meclis’te istihbarat servislerinin çalışmalarını denetleyen G10 Komisyonu üye sayısının artırılmasını da öngörüyor. Tasarı yasalaşırsa Federal Meclis üyelerinden oluşan istihbaratı izleme komisyonuna teknik izleme danışmanı da istihdam edilecek. Tasarının koalisyon ortağı üç partinin oylarıyla Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Tasarının yasalaşması için Federal Meclis dışında Eyaletler Meclisi’nin ve cumhurbaşkanının da onaylaması gerekiyor. Tasarıya muhalefet partileri ise tepkili. Hür Demokrat Parti (FDP, Yeşiller ve Sol Parti sözcüleri tasarının kişisel haberleşme özgürlüğünün ihlali olacağını hatırlatarak eleştirdiler.