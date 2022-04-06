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Yasalaşırsa 2035’e kadar enerjinin tamamı yenilenebilir olacak!

#Robert Habeck#EEG#NABEG
Yasalaşırsa 2035’e kadar enerjinin tamamı yenilenebilir olacak

Almanya’da Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, geniş kapsamlı enerji yasasını kabineye sundu. Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, tanıttığı enerji yasasının temelini yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve sürecin hızlandırılması oluşturuyor.

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RUSYA’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle Rus petrol ve doğal gazından bağımsız olmayı da hedefleyen hükümet, 2035 yılına kadar Almanya genelinde enerji tedariğinin tamamının yenilenebilir enerjiden sağlanması öngörülüyor. Yasada deniz ve karadaki rüzgâr enerjisi, çatılarda güneş enerjisine yönelik geniş kapsamlı yenilenebilir enerji planlanıyor. Yaklaşık 500 sayfalık enerji paketinde, “Yenilenebilir enerjinin kamunun çıkarına olduğu ve güvenlik için önemli olduğu” vurgulanıyor.

Bakanlığın hazırladığı enerji paketinde şunlar yer alıyor:
Yenilenebilir Enerji Yasası (EEG): 13 başlık altında toplanıyor. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji payının yüzde 80’e çıkarılması öngörüldü.
* 2035’te ise yenilenebilir enerjinin yüzde 100 oranında enerji tedariğini sağlaması planlanıyor.
* Denizlerdeki rüzgâr enerji yasası: Deniz üstündeki rüzgâr enerjisinden daha fazla faydalanılması da pakette yer alıyor. Buna göre 2045 yılına kadar denizlerdeki rüzgâr güllerinin bayisinin artırılması ve buradan 70 Gigawatt’lık enerji üretimi öngörülüyor.
* Son olarak, Enerji Endüstrisi Yasası (EnWG), Federal Enerji Tedarik Planı Yasası (BBPlG) ve Şebeke Genişletme Hızlandırma Yasaları (NABEG) yeni yasaya uygun hale getirilecek.
* Tüketiciler, enerji piyasasındaki türbülanslardan korunacak. Bakanlığa bağlı Enerji Şebeke Ajansı, gelecekte tüketicileri enerji arzı konusunda bilgilendirecek.

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#Robert Habeck#EEG#NABEG

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