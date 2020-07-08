‘Yasakların kalkmasını beklemiştik, çok mutluyuz’

GÜZEL havayı fırsat bilen çiftler, düğünlerini açık havada yapmayı tercih etmeye başladı. Mardinli 22 yaşındaki Hilal Karademir ile 22 yaşındaki Mekatronik mühendisliği eğitimi alan Hakan Keskin de onlardan biri. Kır düğününü tercih eden çift, Bavyera’ya bağlı Bayreuth kenti yakınlarındaki Himmelkron kasabasında 100 davetli huzurunda hayatlarını birleştirdi. DJ’liğini Zeynep Çınar’ın yaptığı düğünde, genç çiftin oynadığı Mardin yöresinden ‘Reyhani’ adlı oyunu ilgiyle izlendi. Hilal ile Hakan, “Uzun zamandır yasakların kalmasını bekledik. Nihayet kır düğünü ile evlendiğimiz için mutluyuz” dediler.