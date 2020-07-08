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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG, DHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

‘Yasakların kalkmasını beklemiştik, çok mutluyuz’

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‘Yasakların kalkmasını beklemiştik, çok mutluyuz’
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Almanya’da virüs nedeniyle aylardır süren kısıtlamalar yavaş yavaş kalkarken, düğünler için kapalı salonlarda 50, açık alanlarda 100 kişiyi kadar izin verilmesi evlenmek isteyen çiftleri harekete geçirdi.

GÜZEL havayı fırsat bilen çiftler, düğünlerini açık havada yapmayı tercih etmeye başladı. Mardinli 22 yaşındaki Hilal Karademir ile 22 yaşındaki Mekatronik mühendisliği eğitimi alan Hakan Keskin de onlardan biri. Kır düğününü tercih eden çift, Bavyera’ya bağlı Bayreuth kenti yakınlarındaki Himmelkron kasabasında 100 davetli huzurunda hayatlarını birleştirdi. DJ’liğini Zeynep Çınar’ın yaptığı düğünde, genç çiftin oynadığı Mardin yöresinden ‘Reyhani’ adlı oyunu ilgiyle izlendi. Hilal ile Hakan, “Uzun zamandır yasakların kalmasını bekledik. Nihayet kır düğünü ile evlendiğimiz için mutluyuz” dediler.

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