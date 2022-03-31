Yasakları aştı Trabzon’a gitti

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Yurt dışı yasağıyla yargılandığı davadan Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılması için yargıca mektup yazarak izin alan Mustafa Likos, memleketi Trabzon'a gitti. Trabzon'a ayak basan Likos ilk olarak 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkında bulunan Trabzonspor logosuna sarılarak hasret giderdi. Likos, "Rüyada gibiyim. İyi ki Trabzonspor var. Trabzonspor sayesinde memleket hasretini giderip Trabzonspor'un yıllar sonra şampiyonluğa oynadığı bu sezonda şampiyonluk kutlamalarını yerinde izleyeceğim için çok mutluyum." dedi.

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Mustafa Likos, eşi Aylin ile birlikte Trabzon'a geldi. Trabzon'da Mustafa Likos ve eşi Aylin ile buluşan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ; "Mustafa'nın yaşadığı süreci yakından biliyorum. Mahkeme başkanına verdiği mektubu okudum. Böyle bir kararın çıkacağını beklemiyordum. Fakat Yargıç hanımı etkileyen sebep bence Trabzonsporun dışında yaşadığı zorluğu hissetmesi ve o da bir anne olduğu için annelik hislerinden dolayı ona izin verdiğini düşünüyorum. Mustafa ile birlikte Paris'te olduğu gibi burada da beraber hafta sonu maça gideceğiz ve Trabzonsporun Şampiyonluğunu beraber kutlayacağız." dedi.Paris’te bir inşaat firmasında çalışan 25 yaşındaki Mustafa Likos’a, 5 yıl önce karıştığı kavga sonucu mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koydu. Süper Lig’de Trabzonspor’un, bu sezon şampiyonluk yolunda başarılı sonuçlar elde etmesi üzerine kente gelerek maçları izlemek isteyen Likos, avukat aracılığıyla farklı zamanlarda mahkemeye başvurarak yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

Her defasında ret cevabı alan gurbetçi taraftar, son kez bir tanıdığının tavsiyesi üzerine kendi kaleme aldığı ve içeriğinde Trabzonspor’la ilgili bilgilere de yer verdiği mektubu mahkemeye gönderdi. Likos, Pontoise Adliye Mahkemesi yargıçlarından Celine Martini’nin olumlu cevabı sayesinde 26 Mart-10 Nisan tarihlerinde Türkiye’de bulunabilme izni aldı.

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Mustafa Likos, 2018 yılından bugüne kadar yaptığı başvurulara olumlu yanıt verilmediğini, bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.Başvurulara olumlu yanıt gelmemesi sebebiyle farklı avukatlara başvurduğunu anlatan Likos, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hikayemi anlatınca hiçbiri geri dönüş yapmadı. En son Paris Trabzonlular Derneği’nde bir abimizle konuşurken bana tavsiye verdi. İstersem mektubu kendim yazabileceğimi, en fazla bir ret daha yiyebileceğimi söyledi. En son kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğumu anlattım. Önce Trabzon ve Trabzonspor’un ne olduğunu anlattım. Trabzonlular için Trabzonspor’un ne anlama geldiğini, yıllardır beklenen bir şampiyonluk hasretini... 38 sene sonra Trabzonspor bu kadar şampiyonluğa yakınken Fransa’da olmamdan dolayı buna eşlik edemeyeceğimi ve üzüntümü anlattım.”Yazısında mahkemeden son bir şans istediğini ifade eden Likos, “İki ya da üç haftalık bir izin istedim. Beşiktaş maçını ve önemini anlattım. Ondan sonraki iki veya üç maç sonra şampiyonluğun gelebileceğinden bahsettim. Mektubu bu şekilde gönderdim ama içimde hiç umut yoktu. Çünkü mektubu iş yerimde bazı arkadaşlarıma da gösterdim ve bunu gönderip göndermeyeceğimi sordular. Hatta arkadaşım ‘Ukrayna’da savaş var, sen Trabzonspor için izin istiyorsun, yanlış anlaşılabilir.’ dedi.” diye konuştu.

Yargıç Celine Martine’ye de teşekkür eden Likos, “Hakimlerle görüşmemiz yasak. Ben buradan kendisine hediye göndereceğim. Alabilirsem kulüpten bir imzalı forma veya herhangi bir şey alıp göndereceğim. Türkiye’den güzel hatıralarla ona teşekkür edeceğim” diye konuştu.