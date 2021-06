Yasaklar bitince Nürnberg esnafı

YÜKSEL Deşat’a ait beyaz güvercinler uçuruldu, ‘Grup Milenyum’ müziğiyle şenliğe renk kattı. Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi Türk-Alman İşadamları Derneği (TİAD) yönetim kurulu üyesi Mevlana Lokantası sahibi Ahmet Can ile eşi Nesrin Can düzenlenen kutlama büyük ilgi çekerken, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi, Kovid-19’un bir an evvel tamamen ortadan kalkması istendi. Ahmet Can, “Misafirlerimizi yeniden ağırlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bavyera eyalet hükümetine ve federal hükümete, bu aşamada biz ve çalışanlarımız için mali destek aldığımız için minnettarız. Biz lokantacılar, misafirlerimizle olan kişisel ilişkilerimizle yaşarız. Müşterilerimizle yaptığımız o sohbetleri gerçekten çok özledik” dedi.

Nürnberg’de Plarrer Meydanı’nı ve ‘Gostenbul’ sokağını Türk toplumumum ticari ve kültürel kalbi olarak niteleyen Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar ise, “Pandemi sırasında Türk restoran sahiplerini Almanca ve Türkçe bilgilendirdik. Kelimenin tam anlamıyla normalleşme için can attık” dedi.