Yasaklansın mı yasaklanmasın mı?

FEDERAL İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer (CSU), gösterilere izin verilirken sınırlı davranılmasını talep etti. Gösteri ve ifade özgürlüğünün tüm vatandaşlar için geçerli temel hak olduğunu belirten Mayer, “Ancak üçüncü birinin hakkı ve kamu güvenliği önemli ölçüde ihlal edilmediği sürece” dedi. Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörg Radek de bu tür gösterilere izinlerin iyice gözden geçirilmesini istedi ve izin veren daireyi duyarlı olmaya çağırdı.

‘BİLİNÇLİ İHLAL KABUL EDİLEMEZ’

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht (SPD) ise bu tür gösterilerin önceden yasaklanması taleplerine karşı çıktı. Lambrecht, “Ben gösterilerin yapılmasını, insanların orada hükümetin güncel politikaları da olmak üzere fikirlerini özgürce beyan etmelerini önemli buluyorum. Ancak gösterilerde korona kurallarının bilinçli olarak ihlal edilmesini ise rahatsız edici ve kabul edilemez buluyorum” dedi.

